Jak wynika z sondażu Centrum Badania Opinii Społeczne, Polacy coraz gorzej oceniają media publiczne - Telewizję Polską i Polskie Radio, a także Radio Maryja (nie jest to jednak rozgłośnia państwowa). "Spadek ocen TVP jest na tle jej notowań wyjątkowo głęboki, po raz pierwszy odsetek głosów krytycznych (44 proc.) przewyższył liczbę pozytywnych opinii (40 proc.)" - podał CBOS w komunikacie na Twitterze. Badanie zostało przeprowadzone w dniach 8-18 kwietnia na próbie 1133 osób.

Jak podaje Onet, w październiku ubiegłego roku Telewizja Polska była dobrze oceniania przez 48 proc. respondentów. Krytycznych wobec TVP było 38 proc. ankietowanych.

Rada Etyki Mediów krytycznie o TVP

W lutym Rada Etyki Mediów wydała oświadczenie ws. dwóch materiałów opublikowanych na portalu tvp.info. "Złamana została także zasada obiektywizmu, czyli przedstawiania rzeczywistości niezależnie od swojego punktu widzenia. Ten punkt widzenia w TVP określany jest przez jej prezesa jako 'pluralistyczny', czyli równoważący inne media, krytyczne wobec rządu. To nie tylko odwrócenie znaczenie słowa 'pluralizm' ale i naigrywanie się z inteligencji telewidzów (...). Podzielamy opinię o odpowiedzialności TVP za podział Polaków. W tej sprawie REM pozostaje odwoływanie się do opinii publicznej za pośrednictwem jeszcze wolnych mediów, ponieważ Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, konstytucyjnie zobowiązana do kontroli mediów publicznych, od dawna w tej kwestii umyła ręce" - stwierdziła REM. Z oceną Rady nie zgadzał się szef portalu tvp.info, Samuel Pereira.

Raporty na temat ekspertów "Wiadomości" TVP

W połowie 2020 roku Maciej Budzich, twórca bloga mediafun.pl, przeanalizował 67 wydań "Wiadomości" TVP. Zebrane przez niego dane pokazały, że najczęściej w roli ekspertów występowali: Adrian Stankowski (z "Gazety Polskiej"), Miłosz Manasterski (szef Agencji Informacyjnej) oraz Artur Wróblewski (politolog).

O tym, że w głównym wydaniu "Wiadomości" pojawiają się najczęściej te same twarze, świadczy też raport sporządzony przez Press-Service Monitoring Mediów na zlecenie magazynu "Press". W tym przypadku zakres analizy był węższy i obejmował programy wyemitowany w czerwcu zeszłego roku. Z raportu wynika, że w tym miesiącu w "Wiadomościach" najczęściej gościł Tomasz Sakiewicz, który wypowiadał się 15 razy. Kolejne miejsca w zestawieniu zajęli dobrze nam już znani: Stankowski (13 wystąpień), Manasterski (13 występów) i Wróblewski (skomentował 11 materiałów), a także: bracia Michał i Jacek Karnowscy, prof. Henryk Domański (socjolog) i prof. Mieczysław Ryba.

W lutym informowaliśmy na Gazeta.pl, powołując się na obliczenia autora strony Eskpercitvpis.info, że w głównym wydaniu "Wiadomości" TVP w 2020 roku 20 najpopularniejszych ekspertów wystąpiło aż 1484 razy.

