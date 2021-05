Rafał Trzaskowski na czele rankingu zaufania. Po piętach depczą mu politycy PiS [SONDAŻ]

To drugi miesiąc z rzędu, kiedy Rafał Trzaskowski znajduje się na pierwszym miejscu w rankingu zaufania do polityków. Wcześniej pozycję lidera zajmował prezydent Andrzej Duda. Prezydentowi Warszawy ufa 42,9 proc. Polaków, co oznacza, że w stosunku do poprzedniego badania Trzaskowski zyskał 2,3 punktu procentowego.

Sondaż. Rafał Trzaskowski liderem rankingu zaufania. Tuż za nim Morawiecki i Duda

Sondaż przeprowadzony przez IBRiS dla Onetu wskazuje, że drugie miejsce w rankingu zaufania zajmuje premier Mateusz Morawiecki. Zaufanie do szefa rządu zadeklarowało 42,6 proc. badanych. Morawiecki traci do Rafała Trzaskowskiego zaledwie 0,3 punktu procentowego. W stosunku do poprzedniego badania szef rządu zanotował wzrost poziomu zaufania o 4,8 punktu procentowego.

Na trzecim miejscu w badaniu znajduje się Andrzej Duda. Prezydentowi ufa 42,4 proc. badanych, czyli o 3,7 punktu procentowego więcej niż w poprzednim miesiącu. Andrzej Duda jeszcze dwa miesiące temu był liderem rankingu zaufania. Pierwsze miejsce stracił na rzecz Rafała Trzaskowskiego.

Czwarte miejsce w sondażu zajął Szymon Hołownia (33,6 proc), a piąte minister zdrowia Adam Niedzielski (33,9 proc.). Na kolejnych miejscach w badaniu znaleźli się: lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz (33 proc.), Donald Tusk (32,5 proc.), Jarosław Kaczyński (31,6 proc.) i marszałek Sejmu Elżbieta Witek (28,2 proc.). Pierwszą dziesiątkę zamyka europoseł Lewicy Robert Biedroń z wynikiem 27,2 proc.

Ziobro z najmniejszym zaufaniem wśród Polaków. Szef PO mocno w dół

W badaniu sprawdzano również, którym politykom Polacy ufają najmniej. Na czele listy znalazł się Zbigniew Ziobro z wynikiem 62,6 proc. To drugi miesiąc z rzędu, kiedy lider Solidarnej Polski znajduje się na czele rankingu nieufności. Drugie miejsce z wynikiem 59,1 proc. zajął Borys Budka. Wzrost nieufności wobec przewodniczącego PO wyniósł aż 10,6 punktu procentowego. Na kolejnych miejscach zestawienia znaleźli się Jarosław Kaczyński (57,8 proc.), Krzysztof Bosak (57,6 proc.) i Donald Tusk (57,1 proc.).

Badanie dla portalu Onet przeprowadził Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS w dniach 8-9 maja. Sondaż zrealizowano metodą telefoniczną na reprezentatywnej próbie 1100 osób.