PiS: Ewentualne poprawki Senatu w Krajowym Planie Odbudowy godzą w interes ogólnoeuropejski

- Każda poprawka, która by się dzisiaj pojawiła przy ustawie ratyfikacyjnej, wychodzi poza przedłożenie sejmowe i rządowe, które zostało przesłane do Sejmu do procedowania. Zawarcie jakichkolwiek dyrektyw co do treści Krajowego Planu Odbudowy w ustawie godzi w prawo europejskie, a konkretnie rozporządzenie, które dotyczy instrumentu na rzecz odbudowy - mówił Buda.

Zdaniem wiceministra funduszy i polityki regionalnej, ewentualne poprawki w ustawie do Krajowego Planu Odbudowy, wprost godzą nie tylko w polską rację stanu, ale interes ogólnoeuropejski w całości.

Obecny na konferencji wicemarszałek Senatu Marek Pęk z Prawa i Sprawiedliwości zaapelował do marszałka Tomasza Grodzkiego o niezwłoczne procedowanie ustawy ratyfikacyjnej i o przyjęcie jej bez poprawek na najbliższym posiedzeniu Senatu.

- Wiele razy apelowałem do Marszałka Grodzkiego i większości senackiej, aby Senat zajął się ratyfikacją na najbliższym posiedzeniu Senatu. Będę jutro apelował o to na Konwencie Seniorów i złożę stosowny wniosek o poszerzenie początku obrad - mówił we wtorek Pęk.

Jak podała w poniedziałek wyborcza.pl, należy przypuszczać, że wśród poprawek zgłoszonych przez opozycję znajdzie się: *zwiększenie kwoty przekazanej na ochronę zdrowia, *zwiększenie kwoty do dyspozycji samorządów, *kształt komitetu sterującego oceniającego wydawanie pieniędzy, *postulat przyłączenia się Polski do prokuratury Unii Europejskiej, a także *proponowana przez ludowców preambuła do ustawy ratyfikacyjnej będąca zobowiązaniem rządzących, że pieniądze będą wydawane praworządnie i sprawiedliwie.

We wtorek 11 maja dwie senackie komisje zajmą się oceną Krajowego Planu Odbudowy.

