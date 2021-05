Nowy naczelny "Nowin" miał zwolnić dziennikarza za felieton o Danielu Obajtku. "Podważanie zaufania"

Jak opisuje portal rzeszow-news.pl, Jan Miszczak "jest jednym z najbardziej doświadczonych dziennikarzy na Podkarpaciu". Od wielu lat publikował satyryczne felietony na łamach należących do Polska Press "Nowin". W związku z oszczędnościami w ostatnim czasie miał pisać za darmo.

Redaktor naczelny "Nowin" miał zwolnić felietonistę za tekst o Obajtku

Arkadiusz Rogowski, redaktor naczelny rzeszowskiego tytułu, miał zakończyć współpracę z Miszczakiem w związku z jego felietonem pt. "Do góry dnem". Według rzeszow-news.pl tekst dotyczy Daniela Obajtka. Portal przytacza fragmenty felietonu, w którym autor miał stwierdzić, że autonomia gazet kupionych przez Orlen "została w porę przez niego [Obajtka - red.] zatrzymana". Felietonista stwierdził też, że Obajtek "wcale nie jest najlepiej zarabiającym kamratem pisowskiej władzy". “Nawet biedak, bo zarabia zaledwie 5083 zł” - napisał cytowany przez rzeszow-news.pl Miszczak.

Z relacji portalu wynika, że tekst miał ukazać się w weekendowym wydaniu 7 maja. Miszczak dowiedział się w piątek, że artykuł nie zostanie opublikowany. - Zadzwoniłem do naczelnego. W redakcji było chyba wtedy kolegium. Rogowski obiecał, że oddzwoni, ale tego nie zrobił. Napisał mi SMS, że wysłał mi maila - opowiada portalowi dziennikarz. Lokalny serwis przytacza fragmenty wiadomości, którą Rogowski miał wysłać do Miszczaka. "Proszę zrozumieć, że dziennikarz podważający zaufanie do redakcji, w której sam pracuje, to sytuacja niedopuszczalna w żadnym medium, niezależnie od tego czy jest to prasa, telewizja, radio czy portal. Jestem zresztą przekonany, że Pan to doskonale rozumie, ale nie rozumiem dlaczego Pan o tym nagle zapomniał?" - czytamy.

"Nie płaczę"

Portal przytacza też fragment odpowiedzi Miszczaka. "O niczym nie zapomniałem, a zarzut o 'podważaniu zaufania do redakcji' szczerze mnie rozbawił, gdyż doskonale rozumiem, dlaczego zerwał Pan współpracę, która w tej sytuacji byłaby dla mnie poniżająca" - odpisał dziennikarz.

- Nie płaczę z powodu zakończenia współpracy. Współpraca z kimś takim nie jest miła. Pisanie felietonów nie było dla mnie źródłem utrzymania. Pisałem, bo lubiłem. Jestem na emeryturze, dużo widziałem w życiu. Mimo zmian właściciela gazety obiecywano, że jej profil nie zmieni się i nie będzie cenzury - powiedział w rzeszow-news.pl Miszczak.

Dziennikarze portalu, jak czytamy, próbowali porozmawiać z redaktorem naczelnym "Nowin", ale nie odebrał komórki. Gazeta.pl również próbowała skontaktować się z redakcją poprzez numery podane na stronie "Nowin", ale w poniedziałek po południu nie odbierano telefonów. Na adres mailowy redaktora naczelnego wysłaliśmy pytania, czekamy na odpowiedź.

Orlen kupił Polska Press. Nowi szefowie tytułów

W marcu grupa wydawnicza Polska Press formalnie stała się własnością PKN Orlen. Ofertę kupna wydawnictwa - jednej z największych grup wydawniczych w naszym kraju - Orlen złożył jego właścicielowi - niemieckiemu holdingowi Verlagsgruppe Passau - 7 grudnia ubiegłego roku, zawierając z nim umowę przedwstępną.

W kwietniu sąd uwzględnił wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich i wstrzymał decyzję prezesa UOKiK zezwalającą na połączenie koncernów Orlen i Polska Press, jednak prezes Orlenu Daniel Obajtek twierdzi, że ta decyzja nie ma wpływu na przejęcie spółki. Mimo sądowego wstrzymania, stanowiska stracili dotychczasowi redaktorzy naczelni "Dziennika Zachodniego", rzeszowskich "Nowin" i "Gazety Krakowskiej" i "Dziennika Polskiego".