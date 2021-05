Szykuje się zmiana w rządzie. Wiemy, kim jest faworytka do przejęcia ważnego resortu - to Anna Moskwa

Zobacz nagranie.

Dla Anny Moskwy praca w rządzie nie byłaby nowością. Wcześniej zajmowała już stanowisko wiceministerialne w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej u Marka Gróbarczyka.

Obecny minister Michał Kurtyka od miesięcy chce odejść z rządu Mateusza Morawieckiego. Powodów jest kilka. Jak opisują nasi rozmówcy, jest on już zmęczony pracą w rządzie. Ministrowi, kiepsko idzie nawiązywanie dobrych relacji z innymi ministrami, ma większe ambicje, prywatnie ma bardzo liczną rodzinę, a na stanowiskach ministerialnych pensje są dużo niższe niż w spółkach Skarbu Państwa. Kurtyka może odejść albo do państwowego biznesu (jedna z wersji mówi o fotelu prezesa PGE EJ 1, która budować ma elektrownie atomowe w Polsce), albo jakiejś międzynarodowej instytucji.

Faworytką do zastąpienia w rządzie Michała Kurtyki jest Anna Moskwa. To ekspertka osadzona w środowisku Prawa i Sprawiedliwości. Politycznie blisko jej do Joachima Brudzińskiego, dziś europosła PiS, który - ze względu na swój wyjazd do Parlamentu Europejskiego, o który zresztą sam zabiegał - obecnie jest na partyjnym bocznym torze.

Anna Moskwa jest absolwentką stosunków międzynarodowych, socjologii i ekonomii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Ma doświadczenie w zarządzaniu środkami Unii Europejskiej i ich pozyskiwaniu.

W resorcie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej była najpierw dyrektorką Departamentu Współpracy Międzynarodowej, a potem zastępczynią ministra. Na stronach rządu podkreślono, że płynnie posługuje się językiem angielskim, francuskim i hiszpańskim. Prywatnie jest wieloletnią animatorką chrześcijańskiego Ruchu Światło - Życie.

Na giełdzie nazwisk do tej pory pojawiały się nazwiska Jadwigi Emilewicz, Artura Sobonia i Wandy Buk. Za Anną Moskwą przemawia kilka rzeczy. Zna się na środkach europejskich, co jest bardzo ważne w kontekście Zielonego Ładu UE i biegle zna trzy języki obce. Za nią przemawia też to, że jest kobietą, bo dziś w gabinecie Mateusza Morawieckiego jest zaledwie jedna - Marlena Maląg, która kieruje Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej.