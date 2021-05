Bodnar o słowach Dudy: Przez wiele lat pan prezydent nie miał większego kłopotu z tym, że jestem RPO

- Ja w takich sytuacjach się zastanawiam, czy reagować, czy też nie, i przyjmuję raczej taką postawę, żeby nie wchodzić w tego typu słowne utarczki - powiedział w poniedziałek w TVN24 Adam Bodnar. - Wydaje mi się, że przez wiele lat pan prezydent nie miał większego kłopotu z tym że jestem Rzecznikiem Praw Obywatelskich - dodał i przypomniał o swoim spotkaniu z Andrzejem Dudą w listopadzie 2019 roku. RPO podkreślił również, że przedstawiciele prezydenta zawsze uczestniczyli w Kongresie Praw Obywatelskich organizowanym przez RPO, a Adam Bodnar brał udział w pracach zespołu zajmującego się problemami dot. funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

Adam Bodnar o słowach Dudy: One mnie nie dotykają, bo ja wiem, gdzie jest prawda

RPO w rozmowie wspomniał, że kilka tygodni temu otrzymał odznakę honorową od stowarzyszenia byłych generałów policji za zasługi dla bezpieczeństwa i państwowości oraz o tym, że został odznaczony przez środowiska osób z niepełnosprawnościami nagrodą Integralia. Dodał także, że każdego dnia napływają do niego wyrazy uznania od obywateli za jego pracę.

- Jeżeli otrzymałem od obywateli tak wielką falę wsparcia i sympatii, za którą bardzo serdecznie dziękuję, po tym, co się stało w Trybunale Konstytucyjnym, to jak mogą mnie dotknąć takie słowa? - powiedział Bodnar. I dodał, że "one mnie nie dotykają, bo ja wiem, gdzie jest prawda, i wiem, że ludzie szanują to, co staram się w tych trudnych warunkach robić".

Rzecznik Praw Obywatelskich podkreślił również, że nie zmieniłby swojej wypowiedzi udzielonej AFP (Francuska Agencja Prasowa).

Estoński dziennikarz zapytał Andrzeja Dudę podczas konferencji prasowej o wypowiedź Adama Bodnara dla AFP, w której RPO powiedział, że jeśli Unia Europejska nie będzie działać zdecydowanie, Polska zacznie schodzić ze ścieżki demokracji. Prezydent odpowiedział na to słowami, że "my w Polsce wiemy, czym jest praworządność".

- Jeśli Rzecznik Praw Obywatelskich wybrany dwie kadencje temu przez parlament, wygłasza wobec wspólnoty międzynarodowej opinie na temat swojego kraju, które nie są poparte żadnymi obiektywnymi faktami, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, które mają z kolei elementy typowe dla walki politycznej, która naturalnie w demokracji toczy się też w naszym kraju, to muszę powiedzieć, że mam wątpliwości co do rzeczywistych kwalifikacji takiego rzecznika, by pełnił powierzoną mu funkcję. Świadczy to też o wyborze parlamentu sprzed dwóch kadencji - powiedział Andrzej Duda.

Prezydent dodał również, że jego zdaniem Adam Bodnar, głosi hasła, które są "antypolskie" i "antypaństwowe".