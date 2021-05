Budka reaguje na list polityków KO. "Jestem wielkim zwolennikiem pracy drużynowej"

Borys Budka odniósł się do listu działaczy Koalicji Obywatelskiej w sobotę podczas konferencji prasowej w Mikołowie. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej podkreślił, że "każdy dialog jest bardzo dobry". - Co więcej, ja widziałem kilka wersji tego listu. Nawet proszono mnie o naniesienie poprawek - stwierdził.

Borys Budka o liście działaczy KO: To jest taka odezwa w czasach pandemii

Budka zaznaczył, że traktuje list jako "element wewnętrznej dyskusji, która ujrzała światło dzienne". Lider Platformy Obywatelskiej dodał, że poza pisaniem listów oczekuje gotowości do ciężkiej pracy w momencie, w którym obostrzenia związane z pandemią zostaną zniesione.

- Myślę, że to jest taka odezwa w czasach pandemii, kiedy nie ma możliwości zorganizowania konwencji, czy też dużego spotkania. Każdy przejaw aktywności jest bardzo dobry - powiedział.

- Ja jestem wielkim zwolennikiem pracy drużynowej. Tym różnię się od swoich poprzedników, że jednak stawiam na takie bardziej kolegialne, zespołowe podejście do tych spraw. Chyba właśnie to miały na myśli koleżanki, to mieli na myśli koledzy, podpisując się pod takim listem - stwierdził.

Politycy KO apelują o zmiany. "Mechanizmy władzy w PO były skrojone dla innej rzeczywistości"

"Dotarliśmy do punktu krytycznego. Jako państwo i naród. Żyjemy w chaosie, napięciu, obawie o zdrowie i życie najbliższych" - można przeczytać w liście otwartym parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej do klubowych i partyjnych kolegów. Do treści listu, pod którym podpisało się 51 parlamentarzystów, w tym m.in. Grzegorz Schetyna i Sławomir Neumann, dotarła Polska Agencja Prasowa.

W liście podkreślono, że "mechanizmy władzy w Platformie Obywatelskiej były skrojone dla innej rzeczywistości". "Dziś potrzebujemy wypracowania nowego modelu odpowiedzialności. Nowoczesnego i spójnego z duchem czasu, opartego na szerokiej partycypacji. Bez daleko idących zmian nie mamy szans utrzymania pozycji lidera opozycji, a w przyszłości wygrania wyborów"

Parlamentarzyści stwierdzają również, że PO powinna wyjść poza elektorat dużych miast. "Założyciele PO rozumieli, że wolność światopoglądowa i różnorodność doświadczeń oparta na wzajemnych szacunku i zaufaniu jest siłą, która pozwoli zbudować nowoczesną obywatelską Polskę. Czas najwyższy odejść od wewnętrznych podziałów na tych, którzy kiedyś siłę Platformy budowali i tych, którzy mają ambicje budowania jej w tej chwili" - czytamy.