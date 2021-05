Michał Dworczyk wyraził przekonanie o transparentności działań kancelarii premiera oraz dodał, że Najwyższa Izba Kontroli jest właśnie od tego, aby kontrolować administrację i robi to bardzo dobrze.

Michał Dworczyk ma nadzieję, że oceny NIK nie będą obciążone politycznie

Zakładam, że NIK przykłada dużą wagę do tego, żeby prześwietlać wszystkie działania administracji. I dobrze. Nie mamy nic do ukrycia

- zapewniał Dworczyk, który przyznał, że obecnie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jest prowadzonych równolegle kilka kontroli. Szef KPRM wyraził nadzieję, że oceny Najwyższej Izby Kontroli nie będą obciążone politycznie.

Michał Dworczyk komentuje doniesienia medialne ws. wyborów kopertowych

Michał Dworczyk odniósł się też w rozmowie z "Super Expressem" do doniesień medialnych ws. raportu Najwyższej Izby Kontroli dotyczącego organizacji tzw. prezydenckich wyborów kopertowych w ubiegłym roku, które się nie odbyły. Onet dotarł do części dokumentów pokontrolnych (raport nie został jeszcze opublikowany), z których wynika, że zdaniem NIK przygotowania do plebiscytu mogły zostać zorganizowane bezprawnie, a winę za to ponosić ma premier Mateusz Morawiecki i szef KPRM.

"Istotne wątpliwości budzi podstawa prawna do wydania polecenia przeprowadzenia wyborów" - Onet cytuje fragment dokumentu. "Działania zmierzające do przeprowadzenia wyborów na Prezydenta RP w trybie korespondencyjnym, (...) nie są działaniami związanymi bezpośrednio ze zwalczaniem i zapobieganiem COVID-19. Brak jest bowiem bezpośredniego związku przyczynowo skutkowego pomiędzy organizacją głosowania korespondencyjnego, a rzeczywistym ograniczeniem liczby zachorowań".

Poruszamy się w sferze przecieków i plotek, a ja nie zamierzam się do nich odnosić. Na pewno zrobię to po tym, jak oficjalny dokument zostanie opublikowany. To są bardzo poważne kwestie, i tak trzeba o nich rozmawiać

- powiedział Michał Dworczyk. Dodał też, że według jego wiedzy łamanie prawa nie miało miejsca. Również rzecznik rządu informował, że premier Mateusz Morawiecki nie obawia się raportu Najwyższej Izby Kontroli.