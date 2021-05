Jak Polacy postrzegają negocjacje Lewicy z Prawem i Sprawiedliwością? Jest sondaż

"Czy Lewica powinna była Pani/Pana zdaniem negocjować z PiS warunki poparcia dla ratyfikacji unijnego Funduszu Odbudowy?" - takie pytanie zadano w sondażu SW Research na zlecenie "Rzeczpospolitej".

Fundusz Odbudowy. Sondaż na temat negocjacji Lewicy z PiS

"Tak" odpowiedziało 25,7 proc. badanych. 29,7 proc. respondentów stwierdziło, że negocjacje powinny się odbyć, ale Lewica powinna je prowadzić wspólnie z resztą opozycji.

14,6 proc. udzieliło odpowiedzi "nie". 30 proc. nie ma zdania.

4 maja w Sejmie odbyło się głosowanie nad ustawą o ratyfikacji decyzji o zasobach własnych UE. Wiąże się ona z przyjęciem Funduszu Odbudowy. "Za" przyjęciem ustawy głosowało 290 posłów, przeciwko było 33, a wstrzymało się 133 posłów. Ratyfikację FO poparła większość posłów z klubu PiS (wyłamała się przede wszystkim Solidarna Polska), a także Lewica, PSL i Polska 2050. Od głosu wstrzymali się natomiast niemal wszyscy parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej.

Wcześniej Lewica negocjowała z rządem wpisanie do Krajowego Planu Odbudowy swoich postulatów. Chodzi m.in. przekazanie co najmniej 30 proc. środków do samorządów, wsparcie kwotą min. 300 mln euro branż takich jak turystyka, gastronomia i hotelarstwo, a także przeznaczenie min. 850 mln euro na szpitale powiatowe i budowa co najmniej 75 tys. tanich, czynszowych, energooszczędnych mieszkań na wynajem.

Kidawa-Błońska: Kaczyński jest zadowolony. Próbuje zdestabilizować opozycję