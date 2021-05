Politycy KO w liście do kolegów z Platformy: Bez zmian nie mamy szans na wygranie wyborów

"Dotarliśmy do punktu krytycznego. Jako państwo i naród. Żyjemy w chaosie, napięciu, obawie o zdrowie i życie najbliższych" - czytamy w liście zaadresowanym do "parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej", do którego dotarła Polska Agencja Prasowa (cytaty za polsatnews.pl). Autorzy listu przekonują, że "kryzys spowodowany złą polityką rządu w trakcie pandemii jest wyjątkowy, jednak to nie od roku, ale od ponad 5 lat, instytucje państwa ulegają nieustannej degradacji".

REKLAMA

Grupa parlamentarzystów KO wystosowała list do kolegów. Chce zmian

W liście pojawia się apel, by "przywrócić pozycję polityczną, jaką jeszcze niedawno miała Platforma Obywatelska". "Wielu z nas zastanawia się, czy mamy właściwą odpowiedź na kryzys wywołany pandemią i rządami PiS" - czytamy.

Niedzielski: W przyszłym tygodniu możliwa rejestracja dla grupy 16-18 lat

W tekście zwrócono uwagę, że mimo działań, które demaskują "autorytarno-korupcyjną istotę obecnych rządów oraz ich nieudolność w walce z pandemią", to Prawo i Sprawiedliwość wciąż cieszy się największym poparciem opinii publicznej. "Dzieje się tak, choć zaledwie osiem miesięcy temu nasz kandydat na urząd prezydenta uzyskał zaufanie ponad 10 milionów Polaków" - czytamy.

Dalej sygnatariusze apelują o wewnętrzną dyskusję w celu wypracowania strategii. Parlamentarzyści przekonują, że Platforma Obywatelska powinna wyjść poza elektorat dużych miast.

Zobacz wideo Czarzasty: Skończyły się czasy, gdy PO będzie mówiła wszystkim na opozycji, co mają robić

"Siłą Platformy Obywatelskiej od zawsze była wspólnota. Założyciele PO rozumieli, że wolność światopoglądowa i różnorodność doświadczeń oparta na wzajemnych szacunku i zaufaniu jest siłą, która pozwoli zbudować nowoczesną obywatelską Polskę. Czas najwyższy odejść od wewnętrznych podziałów na tych, którzy kiedyś siłę Platformy budowali i tych, którzy mają ambicje budowania jej w tej chwili" - czytamy.

Autorzy listu stwierdzili, że "mechanizmy władzy w Platformie Obywatelskiej były skrojone dla innej rzeczywistości". "Dziś potrzebujemy wypracowania nowego modelu odpowiedzialności. Nowoczesnego i spójnego z duchem czasu, opartego na szerokiej partycypacji. Bez daleko idących zmian nie mamy szans utrzymania pozycji lidera opozycji, a w przyszłości wygrania wyborów" - czytamy.

Zalewski: Musimy odnowić partię

Pod listem podpisało się 51 parlamentarzystów, m.in. były szef PO Grzegorz Schetyna, były szef klubu PO Sławomir Neumann, europoseł i wiceprzewodniczący PO Bartosz Arłukowicz, szef senackiego klubu KO Marcin Bosacki, a także posłowie Arkadiusz Myrcha, Grzegorz Napieralski, Sławomir Piechota, Małgorzata Pępek, Ireneusz Raś, Dariusz Rosati czy Paweł Zalewski.

"Platforma potrzebuje silnego przywództwa, skutecznej pracy organizacyjnej i dobrego programu dla Polski. Musimy odnowić partię, aby była atrakcyjna dla 40 proc. (jak kiedyś), a nie 20 proc. (jak dziś) wyborców. Dlatego chcę zmiany razem z naszymi posłami i senatorami" - napisał na Twitterze Zalewski.