Projekt deklaracji o pogłębianiu spójności społecznej ma zostać opublikowany w piątek. Jak informuje Reuters, Polska i Węgry sprzeciwiły się wymienianiu w deklaracji pojęcia "równość płci". W nowej wersji znalazł się zapis o "zwalczaniu dyskryminacji" i działaniu na rzecz "likwidacji różnic między płciami" oraz "promowania równości".

- Polska zawsze podkreśla, jak ważna jest jasność prawa. Traktat o Unii Europejskiej bardzo wyraźnie odnosi się nie do równości płci, ale do równości kobiet i mężczyzn - stwierdził w rozmowie z Agencją Reutera polski urzędnik.

Szczyt UE w Porto

W piątek rozpoczyna się dwudniowy unijny szczyt w Porto w Portugalii. Wśród najważniejszych tematów znajdą się m.in. pandemia koronawirusa, patenty na szczepionki, walka z bezrobociem i zagrożenie ze strony Rosji.

W sprawach społecznych dyskusja ma dotyczyć propozycji Komisji, by w najbliższej dekadzie m.in stopa zatrudnienia w Europie wyniosła co najmniej 78 procent, a liczba osób zagrożonych ubóstwem została ograniczona o co najmniej 15 milionów. Część krajów, w tym Polska, podkreśla, że polityka społeczna to kompetencja rządów i to one są odpowiedzialne za jej kształtowanie.

Przy okazji dyskusji o walce z pandemią pojawi się zapewne ostatnia propozycja prezydenta USA o zawieszeniu praw patentowych na szczepionki, by zapewnić szeroki dostęp do preparatów na świecie. Ta propozycja w Europie spotkała się z mieszanymi reakcjami.

W sobotę, po zakończeniu unijnego spotkania, odbędzie się szczyt Unia Europejska - Indie, ale już w formie wirtualnej. Jednym z tematów ma być pomoc Indiom, które zmagają się z dramatyczną sytuacją epidemiczną. Przywódcy Unii oraz Indii mają także rozmawiać o wznowieniu negocjacji w sprawie umowy o wolnym handlu, które zostały wstrzymane w 2013 roku.