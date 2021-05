Fogiel: Senator Jackowski zdaje się nie do końca odczuwać łączność z resztą klubu PiS

Sejm uchwalił we wtorek ustawę o ratyfikacji unijnej decyzji o zasobach własnych dotyczącej Funduszu Odbudowy. Wcześniej odrzucono wszystkie poprawki klubów PO i PSL do projektu. "Za" przyjęciem ustawy głosowało 290 posłów, przeciwko było 33, a wstrzymało się 133 posłów. Ratyfikację FO poparła większość posłów z klubu PiS (poza Solidarną Polską), a także Lewica, PSL i Polska 2050. Od głosu wstrzymali się natomiast niemal wszyscy parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej.

Radosław Fogiel uderza w Jackowskiego

Teraz ustawa o zasobach własnych UE trafi do Senatu. Jednak senator PiS Jan Maria Jackowski już zapowiedział, że jej nie poprze. - Nie będzie mojego głosu, ponieważ uważam, że tutaj został popełniony błąd. Uważam, że koszty tego długofalowe nie będą od razu dostrzegalne, ale w perspektywie dłuższej tak. Argumentacja zwolenników i takich piewców, którzy twierdzą, że to jest wspaniałe, mnie absolutnie nie przekonuje - powiedział Jackowski na antenie Radia Plus.

Do słów polityka odniósł się w piątek Radosław Fogiel, wicerzecznik PiS. - Proszę zwolnić mnie z komentowania słów i postaw pana senatora Jackowskiego, który niestety już od jakiegoś czasu zdaje się nie do końca odczuwać łączność z resztą klubu Prawa i Sprawiedliwości. Raczej interesuje go łączność z telewizjami informacyjnymi. Jego wybór - powiedział wicerzecznik PiS na antenie radiowej Jedynki.

Wicerzecznik PiS skomentował także "wyłamanie się" posłów Solidarnej Polski ze wspólnego głosowania za ratyfikacją ustawy. - Doszło do pewnego rozdźwięku, jako PiS swoje stanowisko przedstawialiśmy, trzymamy się go, naszej opinii nie zmieniamy, najważniejsze, że ratyfikacja ustawy o zasobach własnych UE znalazła większość. Najważniejsze, żeby wszystkie ugrupowania tworzące Zjednoczoną Prawicę ciągle podtrzymywały tę deklarację, która ostatnio jasno padła, że chcą współpracować, razem realizować program, by ciężko pracować nad reformami, a nie zajmować się same sobą - podkreślił Radosław Fogiel.

Senator PiS nie zagłosuje za ratyfikacją Funduszu Odbudowy