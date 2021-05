Borys Budka: "Będę chciał zbudować koalicję z Hołownią i PSL". O sondażach: Sytuacja jak w 2016 roku

Borys Budka w Polsat News powiedział, z kim jego zdaniem Koalicja Obywatelska powinna wejść w sojusz. - Ja zawsze będę mówił, że dla nas naturalnym partnerem do budowy koalicji jest Polskie Stronnictwo Ludowe i Szymon Hołownia, i taką koalicję będę chciał zbudować - ocenił Budka. - Jeżeli zsumujemy dzisiaj wynik Szymona Hołowni, Platformy, Koalicji Obywatelskiej i PSL, to znacznie wyprzedzamy PiS. I to jest dobry prognostyk - zaznaczył.

Borys Budka: Jesteśmy w podobnej sytuacji jak w 2016 roku

Lider skomentował też sondaż IBRiS na zlecenie Polsatu, w którym Koalicja Obywatelska zanotowała 15,3 proc. poparcia. Przed nią znalazła się Polska 2050 Szymona Hołowni (18,9 proc.). Pierwsze miejsce zajęło PiS z wynikiem 33,9 proc.

- Jesteśmy w podobnej sytuacji jak w 2016 roku. Wówczas inne, nowe ugrupowanie bardzo nas wyprzedzało. Ale co wtedy wspólnie zrobiliśmy? O co prosił Grzegorz Schetyna? Mówił, musimy być jedną drużyną. Musimy pracować w terenie. Wtedy nie zastanawiałem się ja czy Rafał Trzaskowski nad kalkulacją, nad obalaniem przewodniczącego, nad tymi podszeptami, tylko wszyscy stanęliśmy w jednej drużynie. Ruszyliśmy w Polskę. I to obiecałem - powiedział Budka. - W momencie kiedy skończą się restrykcje pandemiczne, będziemy w Polsce. Ja zacznę od najtrudniejszego dla nas powiatu, w Małopolsce, gdzie mieliśmy najmniejsze poparcie. Właśnie po to, by taką pracą u podstaw odwrócić ten trend - dodał szef KO.