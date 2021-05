Prezydent Wałbrzycha ogłosił nakaz szczepień, teraz dostaje groźby. Policja przydzieliła ochronę

Sprawę policyjnej ochrony dla prezydenta Wałbrzycha Romana Szełemeja opisała "Gazeta Wyborcza". Dziennik zwrócił uwagę, że Szełemej od początku był mocno zaangażowany w akcję szczepień i z jego inicjatywy powstał pierwszy masowy punkt szczepień w regionie. Po tym, jak w ubiegłym tygodniu rada miasta w Wałbrzychu przyjęła uchwałę ws. obowiązkowego szczepienia, na samorządowca wylała się fala hejtu. Kierowano też wobec niego groźby pozbawienia życia.

Fala hejtu i groźby pod adresem prezydenta Wałbrzycha. Dostał ochronę

- Pan prezydent jako osoba pokrzywdzona złożył wniosek do komendanta wojewódzkiego i taka ochrona została mu przyznana - powiedział "Wyborczej" Edward Szewczak, rzecznik urzędu miejskiego w Wałbrzychu. - Dostajemy setki maili [od osób - red.] grożących śmiercią. Jest to pokłosie czwartkowej decyzji radnych. Mamy hejt i groźby z całej Polski od czasu, gdy największe tuzy świata antyszczepionkowego i partii Konfederacja udostępniły tę informację - dodał.

Z Facebooka zniknął tymczasowo fanpage Szełemeja, na którym, jak powiedział Szewczak, pojawiał się hejt. Wiadomości dostają też pracownicy urzędu miejskiego. Rzecznik ratusza w "GW" cytuje fragment: "Zostałeś wytypowany do zabicia. Ofiara świadoma zagrożenia popełnia więcej błędów. Nie schowasz się. Podziękuj prezydentowi Wałbrzycha".

Prezydent miasta odniósł się do hejtu w rozmowie z RMF FM. - Czy mieliśmy świadomość, że ta decyzja wywoła emocje? Pewnie tak. Czy mieliśmy świadomość, że takie duże? Raczej nie - powiedział.

Nakaz szczepienia w Wałbrzychu? Uchwałę bada wojewoda

W czwartek wałbrzyscy radni przyjęli uchwałę dotyczącą obowiązkowych szczepień przeciwko koronawirusowi. "Radni Rady Miejskiej Wałbrzycha stosunkiem głosów 22 (za) do 3 (przeciw) przyjęli Uchwałę w sprawie wprowadzenia obowiązku szczepień przeciwko COVID-19 przez mieszkańców Miasta Wałbrzycha oraz inne osoby wykonujące pracę na terenie Miasta Wałbrzycha. Szczepienia to jedyna droga do pokonania pandemii" - informował w ubiegłym tygodniu Szełemej.

Na razie nie wiadomo, czy uchwała w ogóle wejdzie w życie. Obecnie pod kątem prawnym analizuje ją biuro wojewody dolnośląskiego. Wojewoda Jarosław Obremski już skomentował, że "decyzja rady miejskiej Wałbrzycha była dobra w intencjach", ale jednocześnie doszło do przekroczenia kompetencji ze strony gminy.