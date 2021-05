We wtorek wieczorem Sejm uchwalił ustawę o ratyfikacji unijnej decyzji o zasobach własnych, dotyczącej Funduszu Odbudowy. Wcześniej odrzucono wszystkie poprawki klubów PO i PSL do projektu. "Za" przyjęciem ustawy głosowało 290 posłów, przeciwko było 33, a wstrzymało się 133 posłów. Ratyfikację FO poparła większość posłów z klubu PiS ("wyłamała" się Solidarna Polska), a także Lewica, PSL i Polska 2050. Od głosu wstrzymali się natomiast niemal wszyscy parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewica poparła KPO. Czarzasty: Dobrze byłoby walczyć o więcej

Teraz ustawa o zasobach własnych UE trafi do Senatu. Marszałek izby wyższej Tomasz Grodzki zapowiedział, że senatorowie powinni zakończyć prace nad projektem ustawy jeszcze w maju, w trakcie najbliższego posiedzenia (12-14 maja).

Jackowski o Funduszu Odbudowy: PiS odeszło od swojego programu. Nie poprę tego planu

Głosowanie nad ratyfikacją Funduszu Odbudowy skomentował w czwartek w programie "Onet Rano" senator PiS Jan Maria Jackowski. Jego zdaniem, ostatnie posiedzenie Sejmu "przypominało Sejm niemy z 1 lutego 1717 r.".

- Był to jednodniowy Sejm, kiedy posłów nie dopuszczono do głosów. Nie chcę wracać do historii, ale uważam, że przy tak ważnej ustawie, która z jednej strony przekazuje część suwerenności władz RP do organizacji międzynarodowej i wiążę się z zaciągnięciem ogromnych zobowiązań finansowych, powinna się odbyć merytoryczna dyskusja. Senat jest taką przestrzenią do dyskusji. To nie jest darmowy lunch. Będziemy to spłacać do 2058 r. - powiedział Jackowski.

Dodał, że sam nie był zwolennikiem tego, by ustawę o FO rozpatrywać na najbliższym posiedzeniu Senatu, ponieważ tak ważna sprawa "powinna być przedmiotem wnikliwej analizy", a uruchomienie unijnego funduszu może skutkować tym, że Komisja Europejska uzyska "możliwość nakładania na Polskę podatków".

- Uważam, że PiS odeszło od swojego programu, ponieważ mieliśmy w nim zapisane, że opowiadamy się za koncepcją Europy ojczyzn i jesteśmy przeciwni federalizacji. Przyjmując ten mechanizm, de facto mamy krok milowy na tej drodze [...]. Nie przypominam sobie, żeby PiS zmieniło program w tym zakresie - stwierdził Jackowski w rozmowie z Onetem.

Ziobro niedopuszczony do mównicy w Sejmie. "Fakty": Decyzja Kaczyńskiego

- Nie poprę tego planu. Mogę to zadeklarować. Natomiast, jak szczegółowo będę głosował, to już będę uzasadniał w Senacie. Jest przedwcześnie, żebym na ten temat się wypowiedział. Poczekajmy ze spokojem na rozwój wydarzeń - powiedział senator PiS. Zaznaczył jednocześnie, że środki z FO "są Polsce potrzebne", a on sam musi zapoznać się ze szczegółami ratyfikacji.

Jeszcze bardziej konkretną deklarację Jackowski złożył w Radiu Plus. - Nie będzie mojego głosu, ponieważ uważam, że tutaj został popełniony błąd i uważam, że koszty tego długofalowe nie będą od razu dostrzegalne, ale w perspektywie dłuższej tak. Tutaj argumentacja zwolenników i takich piewców, którzy twierdzą, że to jest wspaniałe mnie absolutnie nie przekonuje w tym zakresie - powiedział polityk.

Sejm przyjął ustawę o ratyfikacji Funduszu Odbudowy

Przyjęty przez Sejm projekt ustawy dotyczy wyrażenia zgody na dokonanie przez prezydenta Polski ratyfikacji decyzji Rady Europejskiej z 14 grudnia ubiegłego roku w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej. Przywódcy państw Unii Europejskiej porozumieli się wówczas w sprawie wieloletniego budżetu Wspólnoty na lata 2021-2027 oraz Funduszu Odbudowy gospodarek państw członkowskich po epidemii COVID-19.

Polska może liczyć z Funduszu na ponad 23 miliardy euro w formie dotacji i ponad 34 miliardy w formie pożyczek. Podstawą do sięgnięcia po te środki będzie Krajowy Plan Odbudowy. Wczoraj rząd oficjalnie przekazał dokument Komisji Europejskiej.

Komisja Europejska potrzebuje zgody wszystkich państw członkowskich Wspólnoty, aby zaciągnąć pożyczki na międzynarodowych rynkach finansowych, z których będzie sfinansowany Funduszy Odbudowy.