Ziobro niedopuszczony do mównicy w Sejmie. "Fakty" TVN: Zdecydował Kaczyński, pilnował Terlecki

To Jarosław Kaczyński miał zdecydować, by Zbigniew Ziobro nie przemawiał na posiedzeniu Sejmu dotyczącym ratyfikacji Funduszu Odbudowy - poinformowały "Fakty" TVN. Pilnować, by Ziobro nie uczestniczył w dyskusji, miał z kolei Ryszard Terlecki.

