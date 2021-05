We wtorek wieczorem Sejm uchwalił ustawę w sprawie ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej dotyczącej Funduszu Odbudowy. "Za" przyjęciem ustawy głosowało 290 posłów, przeciwko było 33, a wstrzymało się 133 posłów, głównie z Koalicji Obywatelskiej. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami ustawę o ratyfikacji FO poparł klub Lewicy (wstrzymał się tylko jeden poseł - Andrzej Rozenek). "Za" była także większość klubu PiS, a także PSL i Polska 2050.

Pod koniec kwietnia przedstawiciele Lewicy spotkali się ze stroną rządową, by wynegocjować wpisanie ich postulatów do Krajowego Planu Odbudowy, czyli dokumenty, który określi sposób wydatkowania środków z FO. Same rozmowy, jak ogłoszone później porozumienie, ostro krytykowali politycy Koalicji Obywatelskiej, którzy oskarżyli polityków Lewicy o "rozbicie jedności na opozycji" i "pójście na układ z rządem".

O konflikt, który wybuchł po opozycyjnej stronie sceny politycznej, zapytano w środę w Radiu Zet Włodzimierza Czarzastego, przewodniczącego Nowej Lewicy.

Jeżeli moi przyjaciele z PO uważają, że cokolwiek zrobiliśmy złego ws. rządu, że ten rząd można było obalić, mam dla was propozycję: zgłoście konstruktywne wotum nieufności, my je poprzemy. Tylko wtedy zobaczycie, czy wasze mrzonki co do upadku rządu są prawdziwe, czy błędne

- powiedział Czarzasty.

- Namawiam, proszę, zróbcie to. Nie opowiadajcie ludziom, że gdyby nie dostali pieniędzy, czyli głosowali tak, jak wy, to ten rząd by się przewrócił. Zobaczycie, jak będzie głosował w tej sprawie pan Ziobro i wasza wielka nadzieja, pan Gowin - dodał.

Polityk zaznaczył, że "nie wierzy w dobre intencje PiS", ponieważ "są to oszukańcy". - Tylko my rozmawiamy nie o PiS, a o pieniądzach. Polityk nieodpowiedzialny doprowadziłby do tego, żeby te pieniądze do Polski nie przyszły. Odpowiedzialni politycy doprowadzili, że te pieniądze będą. [...] Plujcie! I tak będą robił to, co uważam ze swoją formacją i jej liderami, za słuszne! -

Zapytany o swoje wcześniejsze słowa, że "z oszustami się nie gada", odpowiedział, że "w tym momencie trzeba mieć skrzydła orła i wznieść się nad tego typu argumentację". - Trzeba powiedzieć: bez względu na to, jak zły jest partner, latam nad nim, mam go w nosie, bo pieniądze dla Polek i Polaków są najważniejsze - powiedział Czarzasty. Zapewnił jednocześnie, że nigdy nie wejdzie w koalicję z PiS. - Będziemy załatwiali określone rzeczy - stwierdził.

"Lewica wejdzie do następnego rządu i będzie wydawała pieniądze z Funduszu Odbudowy"

W opinii szefa Nowej Lewicy Prawo i Sprawiedliwość nie wygra kolejnych wyborów parlamentarnych, bowiem zwycięstwo przypadnie partiom opozycyjnym, w tym kierowanej przez niego partii. - 5 lat temu powiedziałem SLD: wrócimy do Sejmu. Rok temu mówiłem, że nie będzie żadnego rządu z panem Gowinem. Dziś mówię: Lewica wejdzie do następnego rządu, bo opozycja wygra za 2,5 roku. Będzie wydawała pieniądze, które zostały przegłosowane dzięki trzem partiom opozycyjnym - przekonywał.

Dopytywany o to, czy za porozumieniem między z PiS a Lewicą stał Aleksander Kwaśniewski, Czarzasty odparł, że za ratyfikacją FO opowiedział się nie tylko były prezydent, ale i Andrzej Olechowski, Marek Belka, Leszek Miller i Włodzimierz Cimoszewicz. - Wszyscy popierali i popierają to głosowanie. Wszyscy uważali, że Polki i Polacy powinni skorzystać z drugiego planu Marshalla - zaznaczył.

Przyjęty przez Sejm we wtorek projekt ustawy dotyczy wyrażenia zgody na dokonanie przez prezydenta Polski ratyfikacji decyzji Rady Europejskiej z 14 grudnia ub.r. Przywódcy państw Unii Europejskiej porozumieli się wówczas w sprawie wieloletniego budżetu Wspólnoty na lata 2021-2027 oraz Funduszu Odbudowy gospodarek państw członkowskich po epidemii COVID-19. Polska może liczyć z Funduszu na ponad 23 miliardy euro w formie dotacji i ponad 34 miliardy w formie pożyczek. Podstawą do sięgnięcia po te środki będzie Krajowy Plan Odbudowy.