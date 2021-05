Zbigniew Ziobro niedopuszczony do głosu w Sejmie. Fogiel: Rząd reprezentował pan premier

Zobacz wideo Belka: Zjednoczonej Prawicy już dawno nie ma, ale rząd PiS ma się dobrze

Jak pisaliśmy, we wtorek 4 maja Sejm uchwalił ustawę o ratyfikacji unijnej decyzji o zasobach własnych dotyczącej Funduszu Odbudowy. Za jej przyjęciem głosowało 290 posłów, przeciw było 33, a wstrzymało się 133. Wśród Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości przeciwko ratyfikacji zagłosowało 20 jego członków - w tym niemal wszyscy politycy Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry. Sam Ziobro po zakończeniu nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu twierdził, że politycy Solidarnej Polski nie mogli w jego trakcie zabrać głosu. O to, dlaczego minister nie miał w Sejmie głosu, został przez Wirtualną Polskę wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel.

Zdaniem Fogla nieumożliwienie wypowiedzenia się Zbigniewowi Ziobrze było decyzją Marszałka Sejmu. - Nie mnie oceniać decyzje pani Marszałek. Jak sądzę, była ona podyktowana tym, że sprawa, która była wczoraj omawiana, nie leżała w zakresie kompetencji resortu pana ministra - powiedział wicerzecznik PiS. - Rząd reprezentował pan premier, pan minister Buda i pan minister Szymański. I to byli wczoraj reprezentanci rządu obecni na sali - dodał. Zdaniem Fogla to dziennikarze i politycy "żyją takimi rzeczami", dla Polaków nie są one jednak istotne.

- Jest jeszcze 37, z dużym hakiem, milionów Polaków, których to specjalnie nie obchodzi. Ich bardziej obchodzi to, ze wczorajsza decyzja ratyfikacyjna Sejmu, za którą, mam nadzieję, jak najszybciej pójdzie podpis pana prezydenta po zakończeniu prac senackich, umożliwia napływ do Polski tych 770 miliardów złotych - powiedział wicerzecznik PiS.

Sprawę skomentował także sam Ziobro podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez Solidarną Polskę. - Solidarna Polska głosowała przeciwko. Warto być konsekwentnym i wiarygodnym. Nie było nam dane zaprezentować argumentów na sali posiedzeń. Rodzi się pytanie, czy zablokowanie wystąpienia ministra nie jest bardziej wymowne niż moje nawet 15-minutowe wystąpienie i czy nie mówi więcej o sile naszych argumentów - powiedział Ziobro.