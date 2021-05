Wiceminister Siarka broni księdza, który twierdził, że homoseksualność się leczy. "Atak na duszpasterzy"

Sprawę kontrowersyjnych treści prezentowanych przez księdza katechetę w I LO im. Władysława Orkana w Limanowej nagłośniła w mediach społecznościowych w ubiegłym tygodniu aktywistka Klaudia Szubert.

Z prezentacji, którą otrzymali uczniowie, wynikało, że homoseksualność można "leczyć" m.in. elektrowstrząsami, lekami, operacjami lub terapią reparatywną. Autor prezentacji przekonywał również, że przyczyną homoseksualności mogą być np. nieudane doświadczenia z kobietami lub "przebywanie chłopców i młodych mężczyzn w hermetycznym męskim środowisku".

Jak podał portal Limanowa.in, duchowny przesłał później uczniom wyjaśnienia, w których podkreślił, że "Kościół broni osób homoseksualnych, domagając się od nich społecznego szacunku, współczucia i delikatności", a jego celem "nie było krzywdzenie czy obrażanie kogokolwiek, lecz zaprezentowanie nauczania Kościoła".

Dyrektorka placówki przekazała w rozmowie z "Gazetą Wyborczą", że sprawa została zgłoszona do kuratorium.

Siarka: Nie ma zgody na oszczerstwa i zniewagi

W obronie katechety stanął wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka z Solidarnej Polski.

"Kolejny atak środowisk lewicowych na duszpasterzy, którzy nauczają zgodnie z nauką Kościoła. Obrona wartości chrześcijańskich kłóci się z ideologią gender. Kościół nie może ulegać lobby środowisk antyklerykalnych. Musi być wierny głoszonej Ewangelii" - napisał parlamentarzysta na Twitterze 30 kwietnia.

Przesłał również do portalu Limanowa.in pismo, w którym stwierdził, że "atak na duszpasterza, który prowadzi katechezę zgodnie z nauką Kościoła, jest niedopuszczalny".

"To kolejna próba zniewagi uczuć religijnych i atak na wartości chrześcijańskie. W artykule zawarto niesłuszne oskarżenia wobec księdza, a świadome zniesławienie to przestępstwo. Apeluję do Państwa, jako poseł i minister pochodzący z regionu nowosądecko-podhalańskiego, o przywrócenie dobrego imienia kapłana. Nie ma zgody na tego typu oszczerstwa i zniewagi wobec duchownych Kościoła Katolickiego" - napisał Siarka.

"Wiceministra w zwrotnej wiadomości poprosiliśmy m.in. o wskazanie, która część naszej publikacji stanowiła nierzetelny i nieobiektywny opis zaistniałej sytuacji, w której części artykułu redakcja dopuściła się ataku na duszpasterza oraz gdzie w artykule znajdują się "niesłuszne oskarżenia wobec księdza” i co jego zdaniem stanowi "świadome zniesławienie – przestępstwo"?" - zareagowała redakcja.

Kuria Diecezjalna w Tarnowie oceniła, że treści odnoszące się do homoseksualności zaprezentowane przez księdza nie zostały oparte na nauczaniu Kościoła oraz na Piśmie Świętym - podało we wtorek Radio Kraków.

Jak podkreśla w opublikowanym przed kilkoma laty stanowisku Polskie Towarzystwo Seksuologiczne, "orientacja seksualna nie podlega możliwości dowolnego kształtowania zgodnie z kulturowo - społecznymi oczekiwaniami, nie jest kwestią wyboru lub mody".

"Propagowanie terapii polegających na korekcie, konwersji czy reparacji orientacji homo- czy biseksualnej w kierunku wyłącznie heteroseksualnej jest niezgodne ze współczesną wiedzą na temat seksualności człowieka i może zaowocować poważnymi niekorzystnymi skutkami psychologicznymi dla osób poddawanych tego typu oddziaływaniom" - podkreślają eksperci.