Policja umarza śledztwo ws. mszy z udziałem Jarosława Kaczyńskiego. "Przebywali na niej służbowo"

"Dzisiaj policja zajęła stanowisko ws. naszego zawiadomienia o łamaniu prawa podczas mszy świętej w Starachowicach w intencji Jadwigi Kaczyńskiej" - czytamy w poście na stronie Unii Młodych. Dalej napisano, że komendant wojewódzki w Kielcach uzasadnił decyzję dotyczącą braku kar tym, że była to uroczystość o charakterze państwowym.

REKLAMA

Zobacz wideo Kaczyński stracił decyzyjność w obozie PiS-u? Tomasz Trela: Oczywiście, że tak

Msza święta w intencji Jadwigi Kaczyńskiej była nabożeństwem o charakterze państwowym?

"Msza była sprawowana nie tylko w intencji śp Jadwigi Kaczyńskiej, ale również w intencji wszystkich ofiar katastrofy smoleńskiej. Osoby wskazane w zawiadomieniu uczestniczyły w tej uroczystości z uwagi na pełnione funkcje państwowe, a udział w nabożeństwie ograniczony był ze względu na pandemię" - napisał w uzasadnieniu kom. Jarosław Kaleta.

Jak podaje WP.pl, w opinii komendanta politycy Prawa i Sprawiedliwości, w tym wicepremier Jarosław Kaczyński "przebywali na mszy służbowo" - zgodnie z przepisami więc osoby, które są w budynkach użyteczności publicznej i wykonują obowiązki służbowe, nie muszą zasłaniać maseczką ust i nosa. Policja podaje, że ze zgromadzonych materiałów wynika, że organizujący mszę ksiądz Sławomir Rak nie wymagał od tych uczestników mszy posiadania masek - pozostali wierni mieli założone maseczki. "W kontekście powyższego Jarosław Kaczyński zdejmując maseczkę podczas krótkiego przemówienia nie dopuścił się wykroczenia" - napisano dalej.

- Twierdzenie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji, że msza święta w intencji Jadwigi Kaczyńskiej miała charakter państwowy, a uczestnicy pełnili tam czynności służbowe i zawodowe, to istny kuriozum. Nie ma takiego święta państwowego czy narodowego jak msza w intencji Jadwigi Kaczyńskiej, była to prywatna intencyjna msza, a Ci, którzy tam byli, prywatnie uczestniczyli w nabożeństwie. Uzasadnienie postanowienia jest chybione, dlatego podejmiemy wszelkie kroki prawne, aby je uchylić - mówi Patryk Stępień z Unii Młodych. Działacze zamierzają w tej sprawie złożyć zażalenie do sądu.

Sanepid również nie dopatrzył się naruszenia obostrzeń

Unia Młodych złożyła dwa wnioski w sprawie mszy świętej w Starachowicach, w której udział brał Jarosław Kaczyński. Drugi z wniosków trafił do sanepidu, który nie dopatrzył się złamania przepisów przez organizatora mszy. W opinii inspektorów parafia spełniła wymogi epidemiczne z wyjątkiem pierwszej ławki, gdzie nie było zachowanego odpowiedniego odstępu. W ocenie sanepidu to nie może być jednak powodem do nałożenia kary. Postępowanie zostało więc umorzone.

Kary dla uczestników mszy w intencji Jadwigi Kaczyńskiej? Sanepid odpowiada

Msza odbyła się w sobotę 16 stycznia 2021 roku w Kościele Wszystkich Świętych w Starachowicach w województwie świętokrzyskim. Na nabożeństwu w intencji Jadwigi Kaczyńskiej pojawili się m.in. Jarosław Kaczyński i posłowie PiS Anna Krupka, Agata Wojtyszek czy Krzysztof Lipiec.

Jarosław Kaczyński jedynym posłem PiS, który głosował za poprawką opozycji