Gowin o starcie w wyborach wraz z PiS: Taka propozycja padła ze strony Kaczyńskiego

- Wcześniej czy później pewne kwestie związane z umową koalicyjną muszą znaleźć rozwiązanie, bo inaczej będą niepotrzebnym zarzewiem konfliktu - podkreślił wicepremier Jarosław Gowin, który w środę był gościem "Rozmowy Piaseckiego" w TVN24. Pytany o możliwość przeprowadzenia wcześniejszych wyborów parlamentarnych, stwierdził, że lepszym scenariuszem dla Polski jest "wygaszenie nieporozumień wewnątrz obozu rządzącego".

REKLAMA

- Powtarzam po raz kolejny, że w tej kadencji nie ma możliwości stworzenia żadnego innego stabilnego rządu niż rząd Zjednoczonej Prawicy - podkreślił lider Porozumienia, dodając, że scenariusz mówiący o wcześniejszych wyborach jest "bardzo mało prawdopodobny". Jednocześnie, zdaniem Gowina, na taki wariant trzeba będzie się jednak zdecydować, jeśli politycy Zjednoczonej Prawicy "na nowo nie odkryją sensu słowa 'zjednoczenie'".

Zobacz wideo Czy kryzys w Zjednoczonej Prawicy jest już zażegnany?

Gowin o pójściu do wyborów wraz z PiS: Taka propozycja z ust pana premiera Kaczyńskiego padła

Gowina zapytano też, czy w kolejnych wyborach parlamentarnych Porozumienie raz jeszcze wystartowałoby wspólnie z Prawem i Sprawiedliwością.

Taka propozycja z ust pana premiera Kaczyńskiego padła, ale żadnych wiążących ustaleń nie ma

- odparł minister rozwoju.

- Pewne rozbieżności są na linii PiS-Porozumienie, ale także PiS-Solidarna Polska. Jeżeli te rozbieżności znikną i w 2023 okaże się, że Zjednoczona Prawica jest dalej taką formułą polityczną, która ma akceptację Polaków, to pójdziemy do wyborów razem. Ale dwa i pół roku w polityce to jest epoka. Dzisiaj za wcześnie, by cokolwiek przesądzać - powiedział Gowin.

Andrzej Sośnierz o "polityce hakowej": "Szukają haków na syna Gowina"

Fundusz Odbudowy przegłosowany. "Dlaczego miałbym odbierać Solidarnej Polsce prawo do odrębnego zdania"

W opinii polityka, po tym jak we wtorek Sejm przegłosował ustawę o ratyfikacji unijnego Funduszu Odbudowy, obóz władzy "najgorsze ma za sobą". - Mam nadzieję, że koalicja rządowa wychodzi z fazy wewnętrznych turbulencji. Nie jest tak w żadnym kraju europejskim, że politycy koalicji rządowej mają się we wszystkim zgadzać - ocenił w TVN24.

Przypomnijmy, że w ramach Zjednoczonej Prawicy za ratyfikacją FO opowiedziały dwie partie: PiS oraz Porozumienie. Natomiast większość posłów Solidarnej Polski głosowała przeciw.

- To jest obraz pokazujący, że w ważnych sprawach potrafimy do końca bronić swoich racji. Czasami trzeba się spierać. Dlaczego miałbym odbierać prawo do odrębnego zdania kolegom z Solidarnej Polski? [...] Pluralizm jest wewnętrzną siłą Zjednoczonej Prawicy - mówił w TVN24.