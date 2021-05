Ponad 4 mln zł z budżetu państwa na loty posłów. Rekordzistą Grzegorz Napieralski

Zobacz wideo Sprawdź, czy twoi europosłowie się nie obijają

Centrum Informacji Sejmu przekazało Onetowi informacje na temat poselskich lotów. Okazało się, że z przywileju bezpłatnego podróżowania samolotem skorzystało od początku kadencji (czyli od listopada 2019 roku) do końca lutego 2019 roku 259 z 460 parlamentarzystów wykonując łącznie 7291 podróży. Jak podaje portal, za każdą z nich LOT otrzymuje 572,40 zł, co daje łącznie ponad 4 mln 173 tys. zł. Natomiast jak pisaliśmy w marcu, zgodnie z wyliczeniami "Faktu" na podróże posłów w latach 2022-2024 wydanych zostanie łącznie 36 mln zł. Do kwoty tej wliczają się jednak zarówno podróże krajowe, jak i zagraniczne, samolotem i pociągiem.

REKLAMA

Lot Andrzeja Dudy. Sprawa ma być wyjaśniana "transparentnie"

Poselskie podróże samolotem. Rekordzistą w liczbie lotów Grzegorz Napieralski

Zgodnie z informacjami Onetu najwięcej przelotów od początku kadencji wykonał Grzegorz Napieralski (KO) - odbył on 140 lotów za ponad 80 tys. zł. Jak tłumaczy poseł, liczba lotów "spowodowana jest warunkami geograficznymi i remontami kolei". - Obecnie pociąg ze Szczecina do Warszawy jedzie blisko 10 godzin, na trasie trwają remonty, dlatego samolot jest najszybszą formą transportu - tłumaczył portalowi, podkreślając, że należy on do aktywnych posłów, którzy często bywają w stolicy.

LOT zwolnił stewardessę odznaczoną Złotym Krzyżem Zasługi. "Obraziła prezesa"

W dalszej kolejności pod kątem największej liczby lotów także plasują się posłowie Koalicji Obywatelskiej: Agnieszka Pomaska i Jacek Protasiewicz ze 123 lotami oraz Sławomir Nitras ze 119. Mimo to najwięcej miały kosztować loty posłów Prawa i Sprawiedliwości, na które z budżetu państwa wydano 1,73 mln zł. Loty Koalicji Obywatelskiej kosztowały 1,68 mln zł, natomiast Lewicy - 329,4 tys. zł. Klub Koalicji Polskiej na podróże lotnicze wydał łącznie 241,5 tys. zł, Konfederacja - 109,3 tys. zł, Polska 2050 - 43,5 tys. zł, Kukiz '15 - 26,3 tys. zł. Posłowie niezrzeszeni wykonali loty na łączną kwotę 4 tys. zł.