Matury 2021 rozpoczęły się o godzinie 9 egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym. Na wypełnienie arkusza składającego się z dwóch części (testu i wypracowania), maturzyści mieli 170 minut. Powodzenia w tym ważnym momencie postanowił życzyć maturzystom prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką.

"Drodzy Maturzyści! Dziś rozpoczynacie egzaminy, których pomyślne zaliczenie uważa się za przepustkę do dorosłego życia. Wraz z Agatą, życzymy Wam przysłowiowego szczęścia w tej ważnej życiowej przeprawie. Niech nie opuszcza Was wiara we własne umiejętności i siły! Powodzenia!" - napisał prezydent na Twitterze.

Poza językiem polskim na poziomie podstawowym tegoroczni maturzyści będą musieli przystąpić jeszcze do matematyki oraz języka obcego na tym samym poziomie. W tym roku egzaminy ustne ani dodatkowe przedmioty na poziomach rozszerzonych nie są obowiązkowe. Wiele uczelni nie zmniejszyło jednak wymagań rekrutacyjnych.

Matury 2021. Nie tylko prezydent Duda życzy maturzystom powodzenia

"Kochani maturzyści! To był trudny rok, który wymagał od Was, Waszych nauczycieli i rodziców sporo determinacji i wytrwałości. Przygotowania do tak ważnego egzaminu w realiach pandemii i nauki zdalnej nie są łatwe. Ale wierzę, że i z tym wyzwaniem sobie poradzicie. Trzymam kciuki!" - napisał na swoim Twitterze prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Życzenia złożył także polityk Lewicy Robert Biedroń. "Dzisiaj tysiące młodych maturzystów rozpoczyna swoje maratony egzaminacyjne! Bardzo mocno trzymam kciuki! Jestem przekonany, że świetnie sobie poradzicie! Powodzenia!" - napisał.

"Drodzy Maturzyści! Ostatni rok był dla Was wyjątkowo trudny. Ale wiara w siebie, spokój i opanowanie na pewno będą kluczem do Waszego sukcesu! Powodzenia" - przekazał maturzystom Borys Budka.

Także szef PSL pamiętał o tegorocznych maturzystach. "Drodzy Maturzyści, życzę Wam szczęścia, wiary we własnej siły i połamania piór! To był trudny rok, ale wiem, że sobie poradzicie. Powodzenia" - napisał Władysław Kosiniak-Kamysz.

