Europoseł Koalicji Europejskiej Marek Belka gościem Porannej rozmowy Gazeta.pl [NA ŻYWO]

We wtorek po południu na dodatkowym posiedzeniu zbiera się Sejm. Posłowie zajmą się rządowym projektem ustawy ratyfikującej Fundusz Odbudowy, czyli o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej. Zakłada on rozdysponowanie do państw członkowskich Wspólnoty 672 i pół miliarda euro w formie zarówno dotacji, jak i pożyczek. Jest to odpowiedź Wspólnoty na kryzys wywołany pandemią koronawirusa.

W grudniu 2020 roku przywódcy państw Unii Europejskiej porozumieli się w sprawie wieloletniego budżetu Wspólnoty na lata 2021-2027 oraz Funduszu Odbudowy gospodarek państw członkowskich po epidemii COVID-19. Polska może liczyć z Funduszu Odbudowy na ponad 23 miliardy euro w formie dotacji i ponad 34 miliardy w formie pożyczek. Podstawą do sięgnięcia po te środki będzie Krajowy Plan Odbudowy. W poniedziałek rząd oficjalnie przekazał dokument Komisji Europejskiej.

Komisja Europejska potrzebuje zgody wszystkich państw członkowskich Wspólnoty, aby zaciągnąć pożyczki na międzynarodowych rynkach finansowych, z których będzie sfinansowany Funduszy Odbudowy.