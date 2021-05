Krajowy Plan Obudowy. KE potwierdza otrzymanie dokumentu od Polski

Szefowa KE Ursula von der Leyen napisała na Twitterze, że polski plan koncentruje się na kluczowych obszarach dla gospodarki - innowacyjności, przedsiębiorczości i reformie rynku pracy, transformacji ekologicznej i cyfrowej, ekologicznym transporcie i wzmocnieniu systemu opieki zdrowotnej. Polska jest czternastym państwem członkowskim, który przesłał do Komisji Europejskiej Krajowy Plan Odbudowy.

REKLAMA

Zobacz wideo Treść Krajowego Planu Odbudowy wciąż nieznana. Witucki: Nie chcemy być zaskakiwani

W komunikacie Komisji Europejskiej napisano, że wniosek rządu w Warszawie dotyczący realizacji programów przewiduje wypłatę prawie 24 mld euro w formie bezzwrotnych grantów i 12 mld euro niskooprocentowanych pożyczek.

Bruksela oceni Krajowy Plan Odbudowy

Zgodnie z procedurami Komisja teraz oceni polski plan. Ma na to dwa miesiące. Później Krajowy Plan Odbudowy musi być przyjęty przez unijne państwa. Ale by pieniądze zostały wypłacone krajom członkowskim z Funduszu Odbudowy wszystkie one muszą się wcześniej zgodzić na przepisy o zasobach własnych Unii Europejskiej.

Fundusz to pieniądze, które Bruksela ma pożyczyć na rynkach finansowych pod gwarancję unijnych krajów. Na takie uwspólnotowienie długu nie było do tej pory zgody w Europie. Jednak w grudniu przywódcy 27 krajów uznali, że koronakryzys uzasadnia potrzebę bezprecedensowej odpowiedzi.