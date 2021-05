Światowi przywódcy przesyłają Dudzie gratulacje z okazji 3 maja. Wśród nich Biden i Putin

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Krzysztof Szczerski podkreślił, że ponad 30 przywódców państwa świata złożyło na ręce prezydenta Andrzeja Dudy gratulacje z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Andrzej Duda dostaje gratulacje ze świata z okazji 3 maja

"W imieniu mieszkańców Stanów Zjednoczonych serdecznie pozdrawiam i gratuluję z okazji obchodzonego przez Polskę Święta Konstytucji" - napisał prezydent USA Joe Biden. Jak zaznaczył, od uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 1791 roku Polacy stawali przed wieloma wyzwaniami, ale "wytrwali, by stać się silniejszymi i bardziej odpornymi, dając nadzieję i inspirację ludziom na całym świecie. Polityk podkreślił, że Stany Zjednoczone cenią Polskę jako "sojusznika, przyjaciela i partnera". "Jako członkowie NATO wierzymy, że zaangażowanie na rzecz demokracji i praw człowieka stanowi podstawę silnego partnerstwa" - dodał. Zapewnił o woli współpracy z Polską, aby "promować stabilność, bezpieczeństwo i możliwości gospodarcze w Europie".

Z kolei prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier w depeszy do Andrzeja Dudy zaznaczył, że Konstytucja 3 Maja jest "kamieniem milowym w dziejach Europy". Jak zauważył, "była ona pierwszą nowoczesną konstytucją na kontynencie europejskim i wyrazem przemian społeczno-politycznych dokonujących się w dobie oświecenia”, jak również "utorowała drogę systemowi wartości liberalno-demokratycznych Europy, które stanowią podstawę naszej dzisiejszej Unii Europejskiej". "Dzisiaj Polska i Niemcy jako bliscy partnerzy intensywnie współpracują w sercu tego europejskiego sojuszu. (...) To szczególne polsko-niemieckie sąsiedztwo świętujemy w tym roku w związku z 30. rocznicą podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z dnia 17 czerwca 1991 roku" - dodał. "Cieszę się na kontynuację pracy na rzecz tego dobrego sąsiedztwa wspólnie z Panem także w przyszłości. Do moich gratulacji dołączam najlepsze życzenia pomyślnej przyszłości dla Polski w warunkach pokoju, w bezpieczeństwie i dobrobycie oraz wszelkiej pomyślności dla Pana osobiście" - napisał Frank-Walter Steinmeier.

Gratulacje nadesłał także Władimir Putin. "Proszę przyjąć życzenia z okazji Święta Narodowego Polski - dnia Konstytucji 3 maja. Życzę Panu zdrowia i sukcesów, a wszystkim obywatelom Polski - pomyślności i rozkwitu" - napisał prezydent Rosji. Z kolei Xi Jinping podkreślił, że "od ubiegłego roku, kiedy Chiny i Polska pomagają sobie wzajemnie, ramię w ramię walczą z epidemią, nasze relacje dwustronne nieustannie się rozwijają, a nasza współpraca pragmatyczna dostała nowe życie". Przywódca Chin zapewnił, że przykłada wielką wagę do rozwoju relacji polsko-chińskich.

Jak informuje Kancelaria Prezydenta, 3 maja do Warszawy przyjadą na zaproszenie Andrzeja Dudy przyjadą prezydenci: Estonii Kersti Kaljulaid, Łotwy Egils Levits, Litwy Gitanas Nauseda oraz Ukrainy Wołodymyr Zełenski.