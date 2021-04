Donald Tusk otrzyma prestiżowe odznaczenie od rządu Japonii. Wcześniej dostał je Józef Piłsudski

Zobacz wideo DONALD TUSK o dilerach, karierze muzycznej i kobiecych dekoltach [PUSZKA POLITYCZNA]

Jak podaje japońska agencja prasowa Kyodo, rząd Japonii ogłosił w czwartek 29 kwietnia, że siedmiu obcokrajowców otrzyma Wielką Wstęgę Orderu Wschodzącego Słońca, czyli order najwyższej rangi tego odznaczenia. Wśród osób, które zostaną uhonorowane, jest Donald Tusk - były premier RP i były przewodniczący Rady Europejskiej, a także obecny szef Europejskiej Partii Ludowej. Zostanie on nagrodzony za "wzmocnienie stosunków i promocję przyjaźni i dobrej woli między Japonią a UE".

Oprócz Tuska odznaczona zostanie także była australijska premier Julia Gillard, były dyrektor Wywiadu Narodowego USA James Clapper, emerytowany generał Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych David Lee Goldfein, były dyrektor Światowej Organizacji Własności Intelektualnej Australijczyk Francis Gurry, mongolski polityk i były przewodniczący Wielkiego Churału Państwowego Danzan Lundeejantsan oraz były jordański premier Hani al-Mulki.

Tegoroczna ceremonia miała odbyć się 7 maja w Pałacu Cesarskim w Tokio, jednak ze względu na obecną sytuację pandemiczną została przełożona. Order Wschodzącego Słońca jest trzecim najważniejszym japońskim odznaczeniem (po Orderze Chryzantemy i Orderze Kwiatów Paulowni) i został ustanowiony w roku 1875. Obecnie przyznawany jest on osobom cywilnym w sześciu klasach za specjalne zasługi dla kraju. Do II wojny światowej oznaczenie to było przyznawane za zasługi wojskowe. Wśród Polaków, którzy otrzymali Wielką Wstęgę, byli do tej pory także Józef Piłsudski i Edward Śmigły-Rydz.

Japoński Order Wschodzącego Słońca to nie jedyne zagraniczne wyróżnienie Donalda Tuska

Donald Tusk ma także inne znaczące wyróżnienia - między innymi otrzymany w 2008 roku Krzyż Wielkiego Orderu Słońca Peru, które jest tamtejszym najwyższym odznaczeniem zarówno cywilnym, jak i wojskowym, a także norweski Krzyż Wielki Order Zasługi (2012), ukraiński Order Księcia Jarosława Mądrego I klasy (2019) czy Krzyż Wielki Orderu Gwiazdy Rumunii (2020).