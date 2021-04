Włodzimierz Czarzasty o porozumieniu Lewicy z PiS: Za 2 lata będziemy wydawali te pieniądze

Zdaniem przewodniczący Nowej Lewicy i wicemarszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, dobrym ruchem było poparcie przez jego klub Funduszu Odbudowy i Krajowego Planu Odbudowy w zamian za uznanie jej sześciu postulatów. - Jak będziemy wszyscy mądrzy, to za 2 lata będziemy rządzili. Za 2 lata będziemy wydawali te pieniądze - powiedział w Gdańsku.

Włodzimierz Czarzasty: Żeby wydawać, trzeba mieć

Włodzimierz Czarzasty odnosząc się do porozumienia Lewicy i PiS przyznał, że stoi twardo na ziemi. - Żeby wydawać, trzeba mieć, a nie pieprzyć kocopoły na ten temat - stwierdził krótko przed spotkaniem z prezydentką Gdańska Aleksandrą Dulkiewicz i marszałkiem pomorskim Mieczysławem Strukiem, z którymi miał rozmawiać o KPO.

Czarzasty: Wypisałbym się, gdybym wiedział, że Piotrowicz jest w PZPR

Jak ktoś tego nie rozumie, jest c**ą, nie politykiem

- Czarzasty podsumował wypowiedzi klubów opozycyjnych, m.in. PSL i KO, które krytycznie odniosły się do porozumienia Lewicy i PiS w sprawie Funduszu Odbudowy i Krajowego Planu Odbudowy. Lewicy zarzucano np. zdradę opozycji, wyborców, czy nawet polskiej demokracji.

Krajowy Fundusz Odbudowy. Postulaty Lewicy

Wśród postulatów Lewicy do Krajowego Planu Odbudowy znalazło się między innymi przekazanie co najmniej 30 proc. środków do samorządów, wsparcie kwotą min. 300 mln euro branż takich jak turystyka, gastronomia i hotelarstwo, a także przeznaczenie min. 850 mln euro na szpitale powiatowe i budowa co najmniej 75 tys. tanich, czynszowych, energooszczędnych mieszkań na wynajem.

Chcemy, żeby te środki przyszły do Polski. Uważamy to za polską rację stanu i trochę na wyrost mówiąc, drugi Plan Marshalla. Pierwszy Plan Marshalla do Polski nie przyszedł i Polska ścigała się z tymi państwami przez kilka dziesiątków lat. I mówimy Polakom i Polkom taką rzecz: nie mamy ochoty, żeby Polska znowu się ścigała, znowu goniła Europę

- cytuje Włodzimierza Czarzastego polsatnews.pl.

