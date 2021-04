Nieoficjalnie: 4 maja odbędzie się dodatkowe posiedzenie ws. Funduszu Odbudowy

Onet przekazał, powołując się na PAP, że 4 maja Sejm ma zająć się sprawą unijnego Funduszu Odbudowy. Nieoficjalne informacje o dodatkowym posiedzeniu pochodzą ze źródeł zbliżonych do PiS. Podobną wiadomość podano również na antenie TVN24.

Dodatkowe posiedzenie Sejmu ws. Funduszu Odbudowy

Z informacji TVN 24 wynika, że w czwartek ma się odbyć Konwent Seniorów w tej sprawie. - Posiedzenie Sejmu miałoby się odbyć tuż po majówce - relacjonował reporter stacji, Paweł Łukasik. Jak dodał, o tym, że taka decyzja zapadła, mówił też po wyjściu z narady polityków PiS przy ul. Nowogrodzkiej Ryszard Terlecki. Pytany, o czym rozmawiano na spotkaniu, odpowiedział: "O przyszłości najbliższej, zapadły decyzje różne. Dzisiaj się państwo dowiedzą po prezydium Sejmu".

We wtorek 27 kwietnia rząd przyjął projekt ustawy ratyfikującej Fundusz Odbudowy, który zakłada rozdysponowanie do państw członkowskich Unii Europejskiej 672,5 miliarda euro w formie dotacji oraz pożyczek. To odpowiedź Wspólnoty na kryzys gospodarczy, będący efektem epidemii koronawirusa.

W środę projekt trafił do Sejmu oraz został opublikowany na stronach internetowych izby. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie parlamentu, w czwartek skierowano go do pierwszego czytania w komisjach Finansów Publicznych i Spraw Zagranicznych.

Kto poprze ustawę ratyfikującą Fundusz Odbudowy?

Poparcie ustawy zapowiedziała w tym tygodniu Lewica. Przedstawiciele klubu przedstawili swoje postulaty podczas spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim. Należało do nich: przeznaczenie minimum 30 procent środków dla samorządów; wybudowanie 75 tys. tanich mieszkań pod wynajem; przeznaczenie miliarda euro na szpitale powiatowe i 400 mln zł dla zagrożonych firm, a także utworzenie komitetu monitorującego wydatki. Rząd ma uwzględnić wszystkie powyższe pomysły.

Za ratyfikacją prawdopodobnie opowie się również pięcioro posłów Polski 2050. Przeciwko - będzie Solidarna Polska (19 posłów) oraz Konfederacja (11 posłów). Nie ma pewności, jak zagłosuje Koalicja Obywatelska, która w ostatnim czasie bardzo krytykowała Lewicę za porozumienie z partą rządzącą. Nie wiadomo również, jak zagłosuje PSL. Paweł Kukiz zapowiadał już natomiast, że ratyfikację poprze.

Projekt ustawy ratyfikującej Fundusz Odbudowy wpłynął do Sejmu

Fundusz Odbudowy

Przywódcy państw Unii Europejskiej w grudniu 2020 roku zawarli porozumienie dotyczące wieloletniego budżetu Wspólnoty na lata 2021-2027 i Funduszu Odbudowy gospodarki po epidemii. Polska ma otrzymać ponad 23 miliardy euro w formie dotacji oraz ponad 34 miliardy w formie pożyczek. Podstawą sięgnięcia po te środki jest Krajowy Plan Odbudowy, który ma zostać przedstawiony KE do końca kwietnia.