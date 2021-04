Kolejny poseł opuszcza PiS. Dołączy do nowego koła w Sejmie

Dziennikarz związany z tygodnikiem "Polityka", Wojciech Szacki jako pierwszy przekazał informację o decyzji Andrzeja Sośnierza. Później wiadomość o odejściu posła Porozumienia z klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości potwierdził także Onet oraz "Gazeta Wyborcza".

W Sejmie powstaje nowe koło poselskie Polskie Sprawy

Politycy powiedzieli więcej o nowej inicjatywnie na sejmowej konferencji prasowej. Nowe koło poselskie Polskie Sprawy tworzyć będą Andrzej Sośnierz, Agnieszka Ścigaj, która odeszła z Koalicji Polskiej oraz Paweł Szramka z Kukiz'15.

Posłanka podkreśliła, że posłów połączyły rozmowy o zdrowiu, przedsiębiorczości oraz wychodzeniu z kryzysu po epidemii koronawirusa. - Dzisiaj postanowiliśmy zawiązać koło poselskie, które priorytetowo będzie zajmować się tymi sprawami - zadeklarowała.

Paweł Szramka dodał, że chociaż ma podobne cele polityczne, jak Kukiz'15, to postanowił on wybrać inną drogę. Za powód podał m.in. rozmowy między Pawłem Kukizem a Jarosławem Kaczyńskim. Andrzej Sośnierz podkreślił natomiast, że odchodzi z klubu parlamentarnego PiS, ale zostaje w Porozumieniu Jarosława Gowina. Powodem odejścia jest to, że ma inne niż PiS zdanie a temat walki z epidemią COVID-19.

- Osób o takich samych poglądach jest więcej w Sejmie. Liczymy, że do nas dołączą (...). Zgłaszały się do nas grupy, które nie były dostatecznie reprezentowane w Sejmie. Przede wszystkim przedsiębiorcy czujący się cynicznie wykorzystywani przez różne formacje polityczne. Potrzebowali mocnego głosu w parlamencie, który będzie mówił w ich imieniu. Do tego organizacje pozarządowe reprezentujące różne obszary polityki społecznej. To one zmotywowały nas, żeby przynajmniej dać nadzieję Polakom. Bo w parlamencie są posłowie, którzy nigdy nie dali sobie wmówić, że coś jest czarne, kiedy jest białe. I to niezależnie od przynależności partyjnej - mówi w rozmowie z Interią Agnieszka Ścigaj.

Z ustaleń portalu wynika, że już kilka miesięcy temu Agnieszka Ścigaj rozpoczęła rozmowy z posłami różnych opcji o stworzeniu nowego koła. - Dyskutowała z wieloma osobami, ale dotąd brakowało im zdecydowania - mówi informator Interii.

