Dworczyk zaprasza Hartwich na spotkanie ws. szczepień osób z niepełnosprawnością. Wysłał jej kwiaty

"Pan minister Michał Dworczyk, który wczoraj zagradzał mi drogą dostępu do szefa polskiego rządu zaprasza mnie w najbliższy piątek na spotkanie dotyczące szczepień Osób z Niepełnosprawnością i Ich Opiekunów" - napisała Hartwich na Facebooku. Do wpisu dołączyła pismo z zaproszeniem od szefa KPRM i zdjęciem z bukietem białych kwiatów, które wysłał jej minister.

REKLAMA

Dworczyk napisał do posłanki, że jest mu przykro ze względu na sytuację zaistniałą we wtorek w Sejmie RP. "Proszę przyjąć zaproszenie na wideokonferencję dotyczącą możliwości szczepień osób niepełnosprawnych, która odbędzie się w najbliższy piątek o godzinie 12" - napisał minister. Dodał, że link zostanie przesłany w czwartek mailem do biura klubu KO. Posłanka podkreśliła, że z radością przyjmuje zaproszenie od ministra, "które zwieńczył wysłanym do mnie bukietem kwiatów z przeprosinami za wczorajszą sytuację". Zwracając się do Dworczyka wskazała, że bukiet nie jest dla niej. "Pan tymi symbolicznymi kwiatami daje nadzieję tym najsłabszym. Proszę tego nie zaniedbać, jak to ma miejsce teraz" - napisała Hartwich.

Jak zaznaczyła, rozumie, iż rząd również stoi przed wyborem i podkreśliła, że żadnej z zaszczepionych grup nie odbiera pierwszeństwa. "Najbardziej boli mnie fakt, że wszystkie moje prośby pisemne, ustne i apele w mediach mieliście za nic i zostawialiście bez odpowiedzi" - wskazała posłanka KO. Zadeklarowała również, że "dopóki starczy jej sił, nie spocznie w walce o równe traktowanie Osób z Niepełnosprawnością i ich Opiekunów". "Czekam na konkretny termin szczepień dla Nich wszystkich bez owijania w bawełnę i knucia wszelkich, nawet najmniejszych spisków politycznych i personalnych" - oświadczyła Hartwich.

Zobacz wideo Hartwich zwróciła się bezpośrednio do Kaczyńskiego. Szef PiS zdziwiony

Szarpanina w Sejmie

Do sytuacji, o której wspomniał minister doszło w Sejmie we wtorek po wcześniejszym spotkaniu premiera Mateusza Morawieckiego z Lewicą. Po wyjściu ze spotkania posłanka KO zagrodziła drogę premierowi i szefowi KPRM. Doszło do przepychanek z SOP; Hartwich krzyczała do premiera: "pan kłamie!"; trzymała też tablicę "kiedy szczepieni będą niepełnosprawni?".

Tego dnia odbyło się też spotkanie w tej sprawie posłanki wraz z Dworczykiem, po którym Hartwich w rozmowie z dziennikarzami podkreśliła, że ws. szczepień osób z niepełnosprawnościami pisze interpelację i zapytania do premiera Mateusza Morawieckiego, marszałek Sejmu Elżbiety Witek, ale też do ministra Dworczyka. Przyznała też, że podczas spotkania nie padły żadne ustalenia.

Przepychanki na korytarzu sejmowym. Hartwich nie dopuszczono do premiera

autorka: Dorota Stelmaszczyk/PAP

koronawirus: aktualne informacje i zalecenia na gov.pl