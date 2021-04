Strajk Kobiet stawia Lewicy kolejne ultimatum. "Macie zamiar wrócić na stronę Bodnara i Tuleyi?"

We wtorek przedstawiciele Lewicy i premier Mateusz Morawiecki spotkali się ws. Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Odbudowy. Po spotkaniu politycy ogłosili porozumienie w tej kwestii.- Lewica złożyła propozycje, które są bardzo konkretne, a przede wszystkim odnoszą do realnych problemów realnych ludzi. (...) Rząd zgodził się na wszystkie warunki, negocjowaliśmy kwoty i formułę wsparcia w poszczególnych sześciu punktach - powiedział podczas konferencji prasowej Robert Biedroń. Chodzi o:

budowę 75 tys. mieszkań na wynajem,

850 mln euro na wsparcie dla szpitali powiatowych,

przynajmniej 30 proc. środków unijnych dla samorządów,

300 mln euro trafi dodatkowo dla branż szczególnie poszkodowanych,

uzgodnienie szczegółowego planu wydatkowania,

powstanie komitetu monitorującego, który będzie zrzeszał przedstawicieli związków zawodowych, związków pracodawców, samorządowców, organizacje pozarządowe i przedstawicieli rządu.

Po ogłoszeniu porozumienia Ogólnopolski Strajk Kobiet postawił Lewicy ultimatum: "Ogłaszamy krótko: wóz albo przewóz. Doba na ogarnięcie się albo zaczynamy ogólnopolską akcję wybijania głupoty z głowy Lewicy".

Strajk Kobiet stawia Lewicy ultimatum po negocjacjach z rządem

"PiS ma to głosowanie przegrać"

Wobec braku reakcji OSK ponownie wezwał Lewicę do wycofania się z porozumienia z rządem. Podkreślił, że "bandycka, złodziejska władza" może utracić władzę, przegrywając ważne głosowanie. Jak zaznaczył Ogólnopolski Strajk Kobiet, to się nie stanie, jeśli "pożyteczni idioci z opozycji" ją uratują w tym głosowaniu.

"Jeszcze jest czas. PiS ma to głosowanie przegrać. Wtedy możecie negocjować z nimi rozejm. A nie przed kluczową bitwą dostarczać tym bandytom i złodziejom posiłki" - czytamy w komunikacie organizacji. Jak zaznaczyła, politycy Lewicy mają "24 godziny na deklarację o zerwaniu/nienawiązywaniu koalicji z PiS w sprawie głosowania nad Funduszem Odbudowy". Ogólnopolski Strajk Kobiet dodał, że jeśli się to nie stanie, będzie zwracał się do każdego polityka ugrupowania z pytaniem: "czy macie zamiar wrócić na stronę Bodnara i Tuleyi, czy pozostać po stronie Pawłowicz i Piotrowicza".

