Mateusz Morawiecki o "pakcie" z Lewicą. "Dogadaliśmy się, bo liczy się Polska. Nie można kuglować"

Rozmowa z opozycją była "bardzo rzeczowa i konstruktywna" chociaż "wcale nie łatwa" - powiedział premier Mateusz Morawiecki w programie "Gość Wydarzeń" w Polsat News. - Osobiście miałem przyjemność rozmawiać z naszymi partnerami z opozycji. Cieszę się, że byliśmy w stanie się porozumieć - dodał.

W poniedziałek 26 kwietnia liderzy Lewicy przedstawili warunki, które miał spełnić rząd, by ugrupowanie zagłosowało za ratyfikacją Funduszu Odbudowy (unijnym planem, który zakłada przekazanie Polsce 250 mld złotych na walkę ze skutkami epidemii koronawirusa). Rząd zgodził się na te warunki.

- My warunki Lewicy uznaliśmy za cenne nie tylko dlatego, że one przybliżają nasze stanowiska, ale także z punktu widzenia rozwoju gospodarczego - powiedział. Morawiecki dodał, że nawet gdyby jeden z punktów programu (budowa mieszkań na wynajem) nie został zaakceptowany przez Komisję Europejską, to rząd "dogadał się z Lewicą" i powstał "rezerwowy plan" na taką okoliczność. - Cieszę się, że na tych akordach nasze dźwięki są bardzo podobne - powiedział o sprawie mieszkań.

"Budka mógłby dzisiaj sam spojrzeć w lustro"

Morawiecki powiedział, że rząd negocjował z Lewicą, bo w temacie funduszu odbudowy "nie można ryzykować dobrem obywateli". - Tutaj nie liczą się interesy partyjne. Liczy się polska racja stanu - powiedział. Zapewnił, że nie ma problemu z dodatkową kontrolą i monitoringiem wydawania środków europejskich.

Tak naprawdę dogadaliśmy się z Lewicą, dlatego że liczy się Polska i nie można żonglować, kuglować, nie można ryzykować dobrem obywateli. Tutaj nie liczą się interesy partyjne. Tutaj przede wszystkim liczy się Polska. To jest polska racja stanu, a nie racja tej czy innej partii politycznej

- powiedział Morawiecki.

Koalicja Obywatelska ostro krytykuje Lewicę za dojście do porozumienia z rządem, co również skomentował premier. - Pan przewodniczący Borys Budka w grudniu mówił sam o tym, że trzeba jak najszybciej przyjąć ten Krajowy Program Odbudowy, w związku z tym mógłby dzisiaj sam spojrzeć w lustro i posłuchać samego siebie i wtedy chyba doszedłby do wniosku, że trzeba jak najszybciej zagłosować za - skomentował Morawiecki.

Premier powiedział, że porozumienie z Lewicą jest "bardzo konkretne". - Te elementy, które dyskutowaliśmy z Lewicą, inkorporujemy, wkładamy do całego programu odbudowy i przedstawiamy Komisji Europejskiej. Więc zarówno ta część grantowa, jak i ta część części kredytowej, którą zdecydowaliśmy się uruchomić, zostanie opublikowana do końca kwietnia, czyli już bardzo wkrótce i przedstawiona i wtedy wszyscy się przekonają, że dotrzymaliśmy tutaj słowa i wszystko to, co przedyskutowaliśmy z Lewicą, jest uwzględnione - powiedział.

Morawiecki powiedział, że życzyłby sobie, aby w głosowaniu w Sejmie była jednomyślność.

Postulaty Lewicy

Lider SLD Włodzimierz Czarzasty mówił, że wszystkim siłom politycznym powinno zależeć na tym, żeby te pieniądze trafiły do kraju. Lewica zaproponowała m.in. powstanie komitetu, który będzie monitorował wydatki ze środków Funduszu Odbudowy - jej powstanie musiałoby jednak być zapisane w ustawie. Inne postulaty Lewicy to: