Projekt ustawy ratyfikującej Fundusz Odbudowy wpłynął do Sejmu. Na czyje głosy może liczyć PiS?

Do Sejmu wpłynął projekt ustawy ratyfikującej Fundusz Odbudowy. Zakłada on rozdysponowanie do państw członkowskich Wspólnoty 672,5 miliarda euro w formie dotacji i pożyczek. Jest to odpowiedź Wspólnoty na kryzys wywołany pandemią koronawirusa.

