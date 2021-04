Zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami mediów, o godz. 10 odbędzie się spotkanie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Z kolei o 10:15 rozpocznie się konferencja, podczas której rządzący zakomunikują swoje decyzje dotyczące kolejnych obostrzeń.

REKLAMA

Zobacz wideo Po północy otwarto rejestracje dla kilkunastu roczników. Na początku system miał drobne

Adam Niedzielski na kilka godzin przed konferencją o nowych obostrzeniach: Moją rolą jest studzenie tego nadmiernego optymizmu

Dziennikarz RMF FM Robert Mazurek próbował dowiedzieć się od ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, jakie zalecenia przedstawi rząd na dzisiejszej konferencji. Polityk nie powiedział jednak nic konkretnego. - Dziś może być bardziej optymistycznie, będzie znoszenie obostrzeń - czy to prawda panie ministrze? - zaczął rozmowę dziennikarz.

- Rzeczywiście sytuacja epidemiczna jest lepsza. Liczba zakażeń dynamicznie maleje, ale cały czas mamy do czynienia z dużym obłożeniem szpitali. Moją rolą jest studzenie tego nadmiernego optymizmu jeśli chodzi o luzowanie obostrzeń - odpowiedział Adam Niedzielski. Dziennikarz próbował dopytać ministra o konkretne ustalenia, które mogą się pojawić na dzisiejszej konferencji prasowej. Zapytał m.in. o powrót dzieci do szkół.

- Myślę, że od najbliższego wtorku, 4 maja, dzieci z klas 1-3 wrócą już do szkół. Mamy jedynie taką wątpliwość - którą za chwilę będziemy rozstrzygali - czy będzie to w całym kraju, czy kilka regionów będzie miało jednak nauczanie hybrydowe. Szczegóły w sprawie starszych uczniów przedstawimy na konferencji - odpowiedział.

Po północy system rejestracji na szczepienia miał problemy techniczne

- Czyli za dwie godziny? Jeśli zwołujemy na godzinę 11-10 konferencję, a rozmawiamy o 8 o obostrzeniach i pan jeszcze nie wie, to wygląda to trochę niepoważnie - stwierdził dziennikarz. Robert Mazurek pytał, czy na konferencji prasowej przedstawione zostaną konkretne daty dotyczące odmrażania kolejnych sektorów gospodarki. Minister odpowiedział jedynie, że są one uzależniane od parametrów epidemicznych.

"To nie jest już przedstawianie ustaleń z tygodnia na tydzień, tylko z godziny na godzinę"

- Ja jestem załamany, bo rozmawiamy o godzinie 8 i mówi pan, że nie może teraz nic powiedzieć, bo może więcej informacji będzie o godzinie 10. To nie jest już przedstawianie ustaleń z tygodnia na tydzień, tylko z godziny na godzinę. Słuchają nas podatnicy, Polacy, nie wiem, jak wytłumaczyć, że robicie sobie żarty. Decyzje będą podjęte na przestrzeni dwóch godzin, nazywam to - i to jest moja opinia, czymś niepoważnym - kontynuował Mazurek.

- Nie robimy sobie żartów. Tylko są pewne zasady komunikacji i pełny plan zostanie przedstawiony na konferencji. Nadal jest kilka rozstrzygnięć, które trzeba przedyskutować - mówił Adam Niedzielski. Dziennikarz przypomniał ministrowi, że wywiad został ustalony z tygodniowym wyprzedzeniem i jego głównym tematem miały być nowe obostrzenia. Robert Mazurek dopytywał, czy w takim razie można wziąć za pewnik słowa Jarosława Gowina, który mówił o odmrażaniu gospodarki od 4 maja. - To właśnie jedna ze spraw, która musi zostać rozstrzygnięta. Jest wiele punktów widzenia w rządzie na temat tego, w jakim tempie luzować obostrzenia. Ja reprezentuję konserwatywny punkt widzenia, a pan Gowin inny - odpowiedział.

Pediatra: więcej nastolatków z COVID-19, więcej ciężkich przebiegów

W internetowym wydaniu Robert Mazurek dopytywał ministra zdrowia o to, kiedy zostanie zniesiony obowiązek noszenia maseczek w miejscach publicznych. Adam Niedzielski po raz kolejny powtórzył, że to kolejna z kategorii obostrzeń uzależniona od aktualnej sytuacji epidemiologicznej. Zdradził jedynie, że w planie luzowania obostrzeń "znajdzie się prawdopodobnie zezwolenie lokalom gastronomicznym na przyjmowanie klientów w ogródkach".