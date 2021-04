Sondaż: opozycja powinna zagłosować z PiS ws. Funduszu Odbudowy. Tylko 2,7 proc. za odrzuceniem

W grudniu ubiegłego roku przywódcy państw Unii Europejskiej porozumieli się w sprawie wieloletniego budżetu Wspólnoty na lata 2021-2027 oraz Funduszu Odbudowy gospodarek państw członkowskich po epidemii COVID-19. Cały pakiet budżetowy do 2027 roku to dla naszego kraju w przeliczeniu około 770 miliardów złotych.

W ramach Funduszu Odbudowy do Polski mają trafić prawie 24 miliardy euro dotacji i ponad 34 miliardy euro pożyczek. Podstawą do sięgnięcia po te środki będzie Krajowy Plan Odbudowy. Plan wydatków musi przygotować każde państwo członkowskie i przedstawić Komisji Europejskiej do końca kwietnia. Aby uruchomić Fundusz, parlamenty każdego z państw członkowskich muszą ratyfikować decyzję unijnych przywódców o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej. Ratyfikacja oznacza także przyjęcie przez dany kraj unijnego budżetu.

We wtorek politycy Lewicy ogłosili, że doszło do porozumienia z premierem Mateuszem Morawieckim ws. Krajowego Planu Odbudowy. Mateusz Morawiecki mówił potem, że na spotkaniu "przypieczętowano uzgodnienie w kilku zasadniczych obszarach". Chodzi o przeznaczenie dodatkowych środków na szpitale powiatowe, włączenie do KPO programu budowy 75 tysięcy mieszkań oraz o przekazanie około 30 procent środków z Planu do samorządów. Negocjacje Lewicy z rządem skrytykowała m.in. Koalicja Obywatelska i PSL.

Sondaż: Opozycja powinna zagłosować z PiS-em

Jak wynika z sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej", 66,3 proc. badanych to zwolennicy rozwiązania, w którym opozycja zagłosuje razem z PiS, umożliwiając ratyfikację i utworzenie Funduszu Odbudowy.

20,5 proc. uczestników twierdzi, że opozycja powinna wstrzymać się od głosu, jeśli jej warunki dotyczące podziału środków nie zostaną spełnione. 2,7 proc. uważa, że opozycja powinna zagłosować przeciw, tak jak zapowiada to od dawna Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry. 10,5 proc. badanych nie ma zdania.

Sondaż przeprowadzono w sobotę i niedzielę na 1100 grupie respondentów metodą CATI (wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny).