Kwaśniewski broni decyzji Lewicy ws. Fundusz Odbudowy: Stanęli na wysokości zadania

Aleksander Kwaśniewski podkreślił, że decyzja Lewicy jego zdaniem była słusznym posunięciem. Wyjaśnił, że w tej sytuacji konflikt na linii rząd-opozycja jest sprawą drugoplanową, a najważniejsze jest, aby Fundusz Odbudowy wszedł w życie.

Aleksander Kwaśniewski o rozmowie Lewicy z premierem: Stanęła dzisiaj na wysokości zadania

- Lewica moim zdaniem stanęła dzisiaj na wysokości zadania, uznała, że racja stanu jest dzisiaj ważniejsza niż kwestie bezwzględnej walki między opozycją a rządem. Długofalowo, historycznie podjęli dobrą decyzję - powiedział w programie "Kropka nad i" Aleksander Kwaśniewski. Były prezydent dodał, że porozumienie Lewicy z Mateuszem Morawieckim nie unieważnia protestu ze strony lewicowej opozycji w stosunku do łamania przez rząd praworządności.

Kwaśniewski zapewnił, że kwestie sporne zarzucane PiS-owi przez Lewicę nie zostały unieważnione. - Natomiast istotą tego porozumienia jest kwestia Funduszu Odbudowy, który jest niezwykle ważny ze względu na COVID, na to, co będzie po covidzie ze względu na to, jak będzie wyglądała gospodarka - zauważył były prezydent. Polityk odniósł się również do samego Funduszu Odbudowy i podkreślił, że "Polska potrzebuje tych funduszy i Polska potrzebuje powagi w środowisku Unii Europejskiej. Gdybyśmy nie ratyfikowali tego funduszu, gdybyśmy go nie przyjęli, Polska straciłaby jakąkolwiek wiarygodność w Unii Europejskiej, której jesteśmy członkiem".

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z Lewicą w sprawie Funduszu Odbudowy

We wtorek przedstawiciele Lewicy i premier Mateusz Morawiecki spotkali się w sprawie Funduszu Odbudowy i Krajowego Planu Odbudowy. Po rozmowach Robert Biedroń przekazał, że "Lewica złożyła propozycje, które są bardzo konkretne, a przede wszystkim odnoszą do realnych problemów realnych ludzi, mówią o braku dobrych szpitali powiatowych, braku inwestycji w zrównoważony transport, o braku mieszkań w kraju, o kwestiach związanych z ekologią, ochroną środowiska, o wsparciu przedsiębiorców i pracowników w czasie pandemii". - Skłoniliśmy rząd do rozmów, sprawiliśmy, że rząd zaczął rozmawiać z opozycją - dodał polityk Lewicy.

Fundusz Odbudowy - program dla państw członkowskich UE

Fundusz Odbudowy to program pomocy dla krajów Unii Europejskiej, który ma uodpornić ich gospodarki na ewentualny kryzys. Rządy poszczególnych państw mają czas na ratyfikację decyzji do końca czerwca, a do końca kwietnia muszą przedstawić Krajowy Plan Odbudowy. Polska będzie jednym z największych beneficjentów programu, ma otrzymać nawet 58 mld euro (24 mld euro w formie dotacji i 34 mld euro w pożyczkach). Polska otrzyma wsparcie finansowe pod warunkiem przygotowania Krajowego Planu Odbudowy.

We wtorek rząd przyjął projekt ustawy o ratyfikacji decyzji Unii Europejskiej w sprawie jej zasobów własnych. Jeśli ustawę zaakceptuje parlament, będzie to oznaczać zielone światło z Polski dla uruchomienia unijnego Funduszu Odbudowy.