Solidarna Polska przeciwko stanowisku rządu ws. zasobów własnych. "Może zagrozić suwerenności"

"Przy sprzeciwie Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro oraz Ministra - członka Rady Ministrów Michała Wójcika rząd przyjął dziś uchwałę w sprawie przedłożenia Sejmowi do ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE oraz projektu ustawy udzielającej zgody na tę ratyfikację. Oba dokumenty są związane z planem uruchomienia unijnego Funduszu Odbudowy, który - w ocenie Solidarnej Polski - może w przyszłości zagrozić suwerenności Polski i zaszkodzić polskiej gospodarce" - czytamy w oświadczeniu Solidarnej Polski.

Stanowisko Solidarnej Polski ws. uchwały rządu

Dalej SP przypomina, że od wielu miesięcy informowała o swoim sprzeciwie "wobec negocjowanego na forum Unii Europejskiej pakietu budżetowego". Według partii Zbigniewa Ziobry przyjęty przez kraje wspólnoty mechanizm praworządności umożliwia "arbitralne blokowanie należnych Polsce funduszy w procedurze naruszającej unijne traktaty". "Możliwość blokowania wypłat przez Unię Europejską jest realnym narzędziem szantażowania Polski. Rodzi ryzyko wymuszenia na Polsce decyzji w kwestiach, w których Polska nie przekazała Unii kompetencji, a są wyłącznie naszymi wewnętrznymi sprawami" - podaje SP.

Krok "w kierunku federalizacji UE"

Koalicjanci PiS przekonują, że wspólny dług to krok "w kierunku federalizacji Unii Europejskiej, czyli traktowania jej jako samodzielnego państwa, zamiast wspólnoty suwerennych krajów". "Solidarna Polska sprzeciwia się także narzucaniu jurysdykcji podatkowej poprzez nakładanie przez Unię Europejską nowych danin na polskich podatników. Unijne dotacje, tylko z nazwy bezzwrotne, mają być bowiem spłacane przez Polskę nowymi podatkami oraz wyższą składką członkowską w UE" - czytamy w oświadczeniu. "Będziemy musieli wnosić do budżetu unijnego opłaty od plastiku - aż 2 mld zł rocznie od 2021 roku. Dodatkowo planowane jest wprowadzenie podatku od emisji CO2, podatku od transakcji finansowych i opłaty cyfrowej. Do dzisiaj nie zostały przedstawione wyliczenia tych danin, zatem Polska miałaby się zgodzić na przyszłe zobowiązania bez wiedzy o ich wysokości" - twierdzi SP.

Solidarna Polska twierdzi, że "większości z przyznanych nam środków nie będziemy mogli wydać na najbardziej pilne potrzeby kraju, tylko na wyznaczone przez Unię cele".

"Te argumenty przeważyły o wyrażeniu sprzeciwu wobec zamiaru ratyfikacji decyzji o zasobach własnych Unii Europejskiej. Brak ratyfikacji oznacza bowiem konieczność powrotu do unijnych negocjacji i wyeliminowanie z unijnego budżetu rozwiązań ograniczających suwerenność państw członkowskich" - podkreśla partia.

Solidarna Polska na końcu oświadczenia przyznaje, że "pomimo różnicy zdań dotyczącej kwestii Funduszu Odbudowy, (...) Zjednoczoną Prawicę łączy wspólna wizja Ojczyzny i plan przebudowy państwa". "Zdecydowanie opowiadamy się za dalszym działaniem koalicji, która od 6 lat wprowadza w kraju rozwiązania korzystne dla milionów Polaków. Wspólnie zmieniamy Polskę na lepsze i chcemy kontynuować te zmiany w ramach Zjednoczonej Prawicy" - napisano w stanowisku.

Rząd przyjął projekt ustawy o zasobach własnych

We wtorek rząd przyjął projekt ustawy w sprawie ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej. Ustawa ta - jak przypomniał premier Mateusz Morawiecki - jest konieczna, aby uruchomić unijny Fundusz Odbudowy. Podkreślił, że dzięki unijnym środkom mamy szansę wyjść z kryzysu gospodarczego wywołanego przez epidemię koronawirusa. Dodał, że projekt ustawy trafi teraz do parlamentu. Wcześniej premier Morawiecki spotkał się w Sejmie z przedstawicielami klubu Lewicy, gdzie posłowie tego ugrupowania zadeklarowali poparcie dla ustawy. Odmowę poparcia dla ustawy deklarowała Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry.

W grudniu 2020 roku przywódcy państw Unii Europejskiej porozumieli się w sprawie budżetu Wspólnoty na lata 2021-2027 oraz Funduszu Odbudowy po epidemii COVID-19. Teraz to porozumienie musi zostać zaakceptowane przez parlamenty narodowe wszystkich państw Unii. W ramach Funduszu dla Polski zarezerwowano około 58 miliardów euro.