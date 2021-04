Sondaż CBOS. Prezydent Andrzej Duda liderem rankingu zaufania. Korwin-Mikkemu nie ufa 60 proc. badanych

"Nie ma obecnie polityka, który cieszyłby się zaufaniem co najmniej połowy badanych. Większość polityków z naszej listy częściej niż zaufanie budzi nieufność" - przekazało Centrum Badania Opinii Społecznej na Twitterze pod opublikowanymi wynikami kwietniowego badania rankingu zaufania.

Sondaż CBOS. Szymon Hołownia goni Andrzeja Dudę

Zgodnie z wynikami sondażu największym zaufaniem w kwietniu może cieszyć się prezydent Andrzej Duda, za którym opowiedziało się 43 proc. badanych. Nieufność wobec prezydenta wyraziło natomiast 39 proc. To pierwszy raz od kilku miesięcy, kiedy Duda powrócił na pozycję lidera w rankingu zaufania.

Na drugim miejscu znalazł się lider Polski 2050 Szymon Hołownia i dotychczasowy numer jeden w rankingu, wobec którego zaufanie zdeklarowało 42 proc. badanych przez CBOS. W stosunku do ocen z marca to spadek o 6 pkt proc. Jednocześnie jest to najsłabszy wynik od czasu wyborów prezydenckich (sierpień 2020 r.). Nieufność wobec polityka okazało 29 proc. badanych - to wzrost o 6 pkt proc.

Trzecie miejsce w kwietniowym rankingu zaufania należy do dwóch polityków - prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego oraz premiera Mateusza Morawieckiego. Zaufanie wobec nich zadeklarowało 38 proc. badanych. Nieufność wobec Trzaskowskiego okazało 38 proc., natomiast wobec Morawieckiego - 44 proc.

Sondaż CBOS. Kolejne miejsca w rankingu zaufania

Na kolejnym miejscu znalazł się prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, któremu ufa 34 proc. respondentów, natomiast nie ufa - 24 proc. badanych. Dalej uplasowali się:

minister zdrowia Adam Niedzielski - 32 proc. zaufania i 25 proc. nieufności;

lider Kukiz'15 Paweł Kukiz - 30 proc. zaufania, 32 proc. nieufności;

lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro - 29 proc. zaufania, 48 proc. nieufności;

lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński - 29 proc. zaufania, 55 proc. nieufności;

lider Porozumienia Jarosław Gowin - 27 proc. zaufania, 35 proc. nieufności;

marszałek Senatu X kadencji Tomasz Grodzki - 25 proc. zaufania, 33 proc. nieufności;

szef KPRM Michał Dworczyk - 23 proc. zaufania, 23 proc. nieufności;

marszałek Elżbieta Witek - 23 proc. zaufania, 29 proc. nieufności;

wicepremier Piotr Gliński - 22 proc. zaufania 27 proc. nieufności;

lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty - 21 proc. zaufania, 27 proc. nieufności;

lider PO Borys Budka - 21 proc. zaufania, 36 proc. nieufności;

wicepremier Jacek Sasin - 19 proc. zaufania, 46 proc. nieufności;

minister edukacji Przemysław Czarnek - 18 proc. zaufania, 35 proc. nieufności;

lider Konfederacji Janusz Korwin-Mikke - 14 proc. zaufania, 60 proc. nieufności.

Sondaż CBOS. Komu Polacy ufają najmniej?

Niechlubnym liderem braku zaufania wśród Polaków w kwietniu jest Janusz Korwin-Mikke - aż 60 proc. ankietowanych zadeklarowało, iż nie ufa politykowi. W ogólnej ocenie ostatniego rankingu wyników lider Konfederacji wypadł najgorzej - ufa mu jedynie 14 proc. ankietowanych.

Na drugim miejscu w kwestii nieufności znalazł się prezes PiS Jarosław Kaczyński - 55 proc. deklaracji. Trzecie miejsce należy do Zbigniewa Ziobry, któremu nie ufa 48 proc. ankietowanych.

Sondaż został zrealizowany w dniach od 8 do 18 kwietnia 2021 roku na grupie 1131 osób - 47,3 proc. spośród nich przebadano metodą CAPI (wywiad bezpośredni z udziałem ankietera), 38,5 proc. - CATI (wywiad telefoniczny po kontakcie z ankieterem), a 14,2 proc. - CAWI (wywiad w formie ankiety internetowej).