Rada Ministrów przyjęła projekt o ratyfikacji zasobów własnych UE. "Odłóżmy na bok spory polityczne"

- Do szybkiego odbicia gospodarki konieczny jest jeden zasadniczy warunek, którego pierwszy krok przed chwilą został wykonany na Radzie Ministrów. To przyjęcie tzw. rozporządzenia, dyrektywy o środkach własnych. To akt prawny, który musi być przyjęty w formie ustawy - powiedział premier. Zaznaczył, że ponad podziałami liczy się Polska. - Polska racja stanu to wykorzystanie maksymalnej puli środków jak najszybciej dla dobra polskiej gospodarki. (...) Dziś na szali leżą nie tylko środki z Krajowego Programu Odbudowy. Ta ustawa o zasobach własnych to także wszystkie środki unijne, a więc 770 mld złotych - powiedział Mateusz Morawiecki.

- Zastanówmy się, czy jakaś partia, ktokolwiek w Polsce mógłby oprotestować i nie zgodzić się z jakimś transportem szczepionek zatwierdzonych przez Unię Europejską, tylko dlatego że wynegocjował to rząd PiS? Otóż, jest to nie do pomyślenia. Byłby to kompletny absurd. I tak samo tutaj - podkreślił premier. Jak dodał, tempo wyjścia z kryzysu gospodarczego będzie zależało od tych środków. - Odłóżmy na bok spory polityczne, prywatę kilku czy kilkunastu działaczy partyjnych - powiedział premier.

Ustalenia Lewicy i PiS ws. Funduszu Odbudowy

Mateusz Morawiecki nawiązał do swojego spotkania z przedstawicielami Lewicy ws. Funduszu Odbudowy. - To był jedyny klub parlamentarny, od którego otrzymaliśmy bardzo kompleksowe propozycje. I my konstruktywnie i kompleksowo się nad nimi pochyliliśmy. Dzisiaj przypieczętowaliśmy uzgodnienie w kilku zasadniczych obszarach - podkreślił premier. Ustalenia polityków:

przeznaczenie dodatkowych środków - 750 mln euro - na szpitale powiatowe,

rozbudowa KPO o program budowy 75 tys. dodatkowych mieszkań,

do samorządów trafi około 30 proc. środków,

do rady monitorującej włączeni zostaną przedstawiciele związków zawodowych.

Fundusz Odbudowy

W grudniu 2020 roku przywódcy państw Unii Europejskiej porozumieli się w sprawie wieloletniego budżetu Wspólnoty na lata 2021-2027 oraz Funduszu Odbudowy gospodarek państw członkowskich po epidemii COVID-19. Polska może liczyć z Funduszu Odbudowy na ponad 23 miliardy euro w formie dotacji i ponad 34 miliardy w formie pożyczek. Podstawą do sięgnięcia po te środki będzie Krajowy Plan Odbudowy. Plan wydatków musi przygotować każde państwo członkowskie i przedstawić Komisji Europejskiej do końca kwietnia.