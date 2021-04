Przepychanki na korytarzu sejmowym. Hartwich nie dopuszczono do premiera. "Dlaczego pan kłamie?"

Na nagraniu udostępnionym na Twitterze przez Polsat News widać, jak na korytarzu sejmowym posłanka KO próbuje podejść do premiera, jednak zostaje zatrzymana przez szefa jego kancelarii - Michała Dworczyka. Później od szefa rządu polityczkę odgradzają funkcjonariusze SOP.

Posłanka Hartwich chciała porozmawiać z premierem. Uniemożliwili to funkcjonariusze SOP i Michał Dworczyk

- Dlaczego pan kłamie? - krzyczała Iwona Hartwich w kierunku Morawieckiego. W trakcie incydentu miała ze sobą transparent o treści: "Dlaczego premier nie szczepi priorytetowo osób niepełnosprawnych?".

"Kilkunastu silnych, uzbrojonych mężczyzn używając siły nie dopuściło mnie do premiera polskiego rządu. To tylko utwierdza w przekonaniu, jak bardzo PiS gardzi osobami z niepełnosprawnościami" - napisała później na Twitterze.

Jak podaje PAP, po całym zajściu Hartwich została zaproszona przez Dworczyka do mieszczącego się Sejmie gabinetu Morawieckiego. Tam udało jej się porozmawiać jedynie z szefem kancelarii premiera.

- Pani poseł rozmawiała [wcześniej - red.] z panem premierem na schodach. Pamiętajmy, że obowiązują pewne zasady, których musimy przestrzegać, a pani poseł jest znana z niekonwencjonalnych - tak to nazwijmy - zachowań i działań. Stąd miała miejsce ta sytuacja, w której zaprosiłem panią poseł i prosiłem od początku, żebyśmy usiedli i porozmawiali. Bo jeśli ktoś chce rozmawiać, to temu najbardziej służy sytuacja, w której można usiąść i rozmawiać o faktach - powiedział dziennikarzom Dworczyk.

- Rozmawialiśmy przez kwadrans z panią poseł. Nie przyjmowała tych argumentów, które przedstawiam. Ja to rozumiem i szanuję - dodał.

Po rozmowie z Dworczykiem, głos zabrała również sama polityczka KO.

- Usłyszałam, że to, że nie szczepi się osób z niepełnosprawnościami, jest winą rady medycznej przy premierze, która po prostu o tym nie zadecydowała. Oburzające dla mnie jest to, że pan minister Dworczyk po raz kolejny posuwa się do sfomułowania o "zaszczepieniu całej populacji osób zdrowych", dzięki czemu uda się uchronić osoby z niepełnosprawnościami. Jest to ściemnianie - stwierdziła Hartwich.