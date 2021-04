Dymisje po dołączeniu Beaty Szydło do Rady Muzeum Auschwitz. Waszczykowski: To wielki błąd

Zobacz wideo Beata Szydło. Kobieta, która rozsławiła broszki

Od czasu nominacji Beaty Szydło do Rady Muzeum Auschwitz już czterech członków Rady złożyło dymisję. Odeszli z niej Krystyna Oleksy, prof. Stanisław Krajewski, dr Marek Lasota i prof. Edward Kosakowski. - Do tej pory w radzie nie było polityków, za to byli wyłącznie ludzie chcący coś sensownego doradzić dyrekcji muzeum, ludzie, których opinie były istotne dla przyszłości muzeum - komentował dr Marek Lasota. Jego zdaniem tego typu decyzje, jak nominacja Szydło, podejmuje się w "jakimś celu"

Tymczasem na temat dymisji, jak i nominacji Beaty Szydło, wypowiedział się w Radiu ZET Witold Waszczykowski. Jest on zdziwiony reakcjami członków Rady: "może to jest problem tych specjalistów, którzy uważali, że to powinno być upolitycznione, ale tylko w jednym kierunku".

Witold Waszczykowski o Beacie Szydło: To osoba o wielkich sukcesach politycznych

- Szkoda. Żałuję, że odchodzą ci państwo, natomiast uważam, że to jest wielki błąd, dlatego że wszędzie na świecie, w tego typu radach, są politycy. I rady tego typu przedsięwzięć starają się przyciągnąć polityków, ponieważ to nobilituje. A szczególnie polityka tej klasy, jak pani Beata Szydło - powiedział Waszczykowski. - To nie jest polityk kontrowersyjny, skompromitowany, wręcz przeciwnie. To jest osoba o wielkich sukcesach politycznych, która kilkukrotnie wygrała kampanię wyborczą dla prezydenta, dla siebie, dla polskiego rządu. Ostatnia kampania wyborcza, europarlamentarna to był rekord w skali Europy, ponad 520 tys. głosów, i uważam, że takie muzeum jak Auschwitz może mieć polityka tej klasy, ponieważ taki polityk, rozpoznawalny w Europie i w świecie, może tylko przyczynić się do promocji tych ideałów, które [Muzeum - red.] Auschwitz niesie ze sobą - dodał.

Jak pisaliśmy, minister kultury Piotr Gliński, który zdecydował o powołaniu Beaty Szydło do składu Rady Muzeum, uważa, że ta decyzja może wspomóc funkcjonowanie muzeum.

- Pani premier Szydło pochodzi z Ziemi Oświęcimskiej, jest muzealnikiem i jest wybitnym polskim politykiem, więc ja, gdybym był dyrektorem instytucji, w radzie, w której zasiada taka osoba, to bym się cieszył i czuł się dowartościowany, bo na pewno jest to osoba, która może pomóc w rozwoju i funkcjonowania tej instytucji - mówił Gliński.

Kolejne rezygnacje członków Rady skłoniły jednak szefa resortu do opublikowania na stronie Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu stanowiska. "Mam nadzieję, że rezygnacja ta nie wynika z przyczyn politycznych i nie jest wyrazem myślenia w kategoriach niedemokratycznych i wykluczających osoby o odmiennych poglądach czy wrażliwości społecznej z aktywności publicznej na rzecz dobra wspólnego" - możemy przeczytać w oświadczeniu.