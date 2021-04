Andrzej Duda już zaszczepiony. Karetka przyjechała do Pałacu Prezydenckiego

Jak podaje "Fakt", ambulans ze szczepionkami i personelem medycznym zjawił się przed Pałacem Prezydenckim w poniedziałek 26 kwietnia. Z informacji dziennika wynika, że prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką zostali zaszczepieni tego dnia w godzinach popołudniowych.

Andrzej Duda już zaszczepił się przeciwko COVID-19. W Pałacu Prezydenckim - podaje"Fakt"

Z informacji podanych wcześniej przez samego prezydenta wynika, że Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda zostali zaszczepieni przeciwko COVID-19 preparatem firmy Moderna. Polityk pytany o wybór szczepionki powiedział jedynie, że zgodził się na preparat, który "został mu akurat zaproponowany".

Szczepionkę przeciwko koronawirusowi otrzymał już także premier Mateusz Morawiecki. Polityk wraz z żoną zaszczepili się preparatem firmy AstraZeneca w sobotę, w punkcie szczepień na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Z ostatniego sondażu przeprowadzonego przez IBRiS dla portalu Onet wynika, że 27,8 proc. Polaków nie chce zaszczepić się przeciwko COVID-19. Najwięcej osób, które wybrało taką odpowiedź (40 proc.), to mieszkańcy średnich miast (od 50 do 250 tys. mieszkańców). 40 proc. niechętnych do szczepień respondentów to osoby z wykształceniem średnim lub niepełnym wyższym.

48,2 proc. respondentów odpowiedziało jednak, że uda się do punktu szczepień niezwłocznie, jak przyjdzie ich kolej na przyjęcie dawki. 3,5 proc. badanych szuka natomiast miejsc w innych punktach, by przyspieszyć swoje szczepienie.

