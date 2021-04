Minister o Funduszu Odbudowy: Zaprosiłem Budkę na konsultacje, nie przyszedł. Lewica to rozsądną opozycją

Zobacz wideo Tomczyk: Musimy zabezpieczyć środki z Funduszu Odbudowy przed PiS-em

Z Funduszu Odbudowy, wartego 750 mld euro, Polska miałaby otrzymać około 58 mld euro, a w tym: 24 mld euro w formie bezzwrotnej dotacji oraz 34 mld euro w pożyczkach. Warunkiem otrzymania unijnego wsparcia jest przygotowanie Krajowego Planu Odbudowy. Każde państwo UE musi opracować swój własny plan i przedstawić go Komisji Europejskiej do końca kwietnia.

REKLAMA

Buda: Nie zakładam, żeby znalazło się 230 nierozsądnych parlamentarzystów

Do tej kwestii odniósł się wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda na antenie TVN24. Polityk stwierdził, że 92 procent rządu popiera Krajowy Plan Odbudowy. - Jak 50 procent będzie popierało z opozycji, to spokojnie uda się go przeprowadzić przez parlament. Ja nie zakładam, żeby w parlamencie znalazło się 230 nierozsądnych parlamentarzystów, którzy nie będą mogli spojrzeć sobie w lustro każdego ranka - podkreślił. Dodał, że każdy, kto zagłosuje przeciwko projektowi "będzie miał z tym duży problem przez wiele lat, bo decydujemy o perspektywie na 10 lat całych środków europejskich, a na sześć Funduszu Odbudowy".

Polityk podkreślił, że jeśli opozycja będzie się zachowywała "rozsądnie", to "będą w stanie robić wielkie rzeczy". - Jest zasadnicza różnica między Lewicą a Koalicją Obywatelską. Oni złożyli kilkadziesiąt stron uwag w konsultacjach, teraz przedstawili konkretne uszczegółowienie tych propozycji i jest nad czym dyskutować i to jest rzeczywiście rozsądna opozycja, natomiast w przypadku Koalicji Obywatelskiej zaprosiłem osobiście Borysa Budkę na konsultacje, nie przyszedł, nie zainteresował się, żadnych uwag nie zgłoszono - stwierdził Waldemar Buda. - Jeżeli mówimy o tych warunkach [Koalicji Obywatelskiej - przyp. red.] z 18 marca, to są rzeczy absolutnie albo nie do zrealizowania, albo zaporowe, albo typowo polityczne. Był moment, w którym mieliśmy konsultacje. Od 26 lutego do 2 kwietnia. Były stawiane warunki tylko po to, żeby mieć pretekst do tego, żeby odmówić - dodał.

Rząd zajmie się sprawą Funduszu Odbudowy we wtorek podczas posiedzenia. Również we wtorek Mateusz Morawiecki ma rozmawiać na temat poparcia projektu między innymi z przedstawicielami Lewicy. Przypomnijmy, że Funduszowi Odbudowy sprzeciwia się jeden z koalicjantów PiS - Solidarna Polska ze Zbigniewem Ziobrą na czele.