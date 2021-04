Sondaż. Rośnie poparcie dla Zjednoczonej Prawicy, spada dla KO i Polski 2050

Sondaż IBRiS przeprowadzony został na zlecenie portalu Onet.pl w dniach 24-25 kwietnia na próbie 1100 osób. Wynika z niego, że gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, to na Prawo i Sprawiedliwość (startujące razem z Solidarną Polską i Porozumieniem) zagłosowałoby 33,1 proc. wyborców. Jest to wzrost o 2,1 pkt proc. w stosunku do badania przeprowadzonego miesiąc wcześniej.

Sondaż. PiS z największym wzrostem poparcia

Na drugim miejscu znalazła się Polska 2050 Szymona Hołowni, którą poparło 17,1 proc. badanych (spadek o 0,2 pkt proc.). Na podium uplasowała się też Koalicja Obywatelska, jednak posłów tego ugrupowania popiera o 1,2 pkt proc. wyborców mniej (16,1 proc.) - co oznacza też spadek z 2. na 3. miejsce w stosunku do marcowego badania. Wówczas na PiS chciało głosować 31 proc. osób, a na Koalicję Obywatelską i Polskę 2050 po 17 proc. badanych.

Do Sejmu dostałyby się jeszcze Lewica z poparciem na poziomie 10 proc. oraz Konfederacja z głosami 7,7 proc. respondentów. Ugrupowania te zanotowały wzrost poparcia o kolejno 0,9 pkt proc. i 0,4 pkt proc. W parlamencie zabrakłoby przedstawicieli koalicji PSL-Koalicja Polska, która zdobyła 4,4 proc. poparcia (spadek o 0,6 pkt proc.).

11,6 proc. badanych nie potrafiło wskazać, na kogo oddałoby głos w wyborach. Gdyby głosowanie odbyło się w najbliższą niedzielę, to do urn poszłoby 52,3 proc. ankietowanych (33,7 proc. wskazało odpowiedź "zdecydowanie tak", a 18,6 proc. odpowiedź "raczej tak"). Na wybory nie wybrałoby się 44,7 proc. respondentów (28,5 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie nie", a 16,2 proc. "raczej nie"). Niezdecydowanych było 3 proc. ankietowanych.

W innym kwietniowym sondażu, przeprowadzonym przez Instytut Badań Pollster dla "Super Expressu" wynika, że PiS wygrałoby wybory z poparciem 35,77 proc. (był to jednak spadek o ponad 4 pkt proc.). Na drugim miejscu znalazła się Polska 2050, na którą zagłosowałoby 21,91 proc. badanych (wzrost o 4,6 pkt proc.), a na trzecim Koalicja Obywatelska z poparciem 17,34 proc. respondentów (spadek o niemal 3 pkt proc.). Gdyby Solidarna Polska i Porozumienie Jarosława Gowina zdecydowałyby się na samodzielny start, to nie dostałyby się do Sejmu. Na ugrupowania te kolejno zagłosowałoby jedynie 1,63 proc. i 0,96 proc. ankietowanych wyborców.

Sondaż. PiS na prowadzeniu, Polska 2050 przegoniła KO