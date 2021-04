Jarosław Gowin po rozmowach liderów Zjednoczonej Prawicy: Wiele kwestii pozostało do wyjaśnienia

Jarosław Gowin w Polsat News był pytany o niedzielne spotkanie liderów Zjednoczonej Prawicy. Wicepremier i szef Porozumienia podkreślił, że "wola wszystkich współtwórców obozu Zjednoczonej Prawicy" jest taka, aby koalicja przetrwała do 2023 roku. Samą rozmowę szefów partii określił jako "dobrą i potrzebną".

REKLAMA

Zobacz wideo Tomasz Trela: Gowin nie bierze pod uwagę żadnego rządu technicznego

Jarosław Gowin o negocjacjach: Różnice nadal wymagają dyskusji

- Narosły pewne różnice zdań, a czasami nieporozumienia w Zjednoczonej Prawicy, ale ogromna większość rozmowy nie dotyczyła stosunków wewnętrznych, tylko tego, co nasz rząd ma zrobić do 2023 roku, żeby jak najszybciej Polska wyszła z pandemii, żeby była przygotowana na ewentualność jakiegoś nowego kryzysu zdrowotnego i żeby polska gospodarka rozwijała się tak szybko, jak przed pandemią - ocenił Gowin. - Nie będę ukrywał, że wiele kwestii pozostało do wyjaśnienia, różnice nadal wymagają dyskusji, ale w najbliższych kilku dniach skoncentrujemy się na wypracowaniu programu dobrego rządzenia do roku 2023 - dodał.

KO atakuje Lewicę za spotkanie z premierem. Biejat: Coraz trudniej zrozumieć

Gowin przyznał, że nie jest przesądzone, że Porozumienie wystartuje w wyborach w 2023 roku razem z PiS. - W ogóle nie rozmawialiśmy o tej sprawie. Jest jeszcze dużo czasu, żeby rozstrzygać te sprawy - stwierdził.

O rozmowach z Kosiniakiem-Kamyszem: Rozmawiałem, rozmawiam, będę rozmawiał

Wicepremier był pytany o plany rządu technicznego, w którym on miałby być marszałkiem Sejmu, a Władysław Kosiniak-Kamysz premierem. - Rozmawiałem, rozmawiam i będę rozmawiał z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i wszystkimi innymi mądrymi politykami opozycji, ale nie rozmawiamy o wydumanych planach rządu technicznego. Z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem rozmawiam często, rozmawiamy o sprawach najważniejszych dla Polski, w tej chwili przede wszystkim o Krajowym Planie Odbudowy - powiedział Gowin.

Szef Porozumienia potwierdził, że na początku obecnej kadencji Sejmu zaproponował utworzenie wspólnej listy z PSL. - Obok PiS, obok Solidarnej Polski, którą wiele łączy z Konfederacją, może powstać trzecia lista, nie tyle PSL-Porozumienie, co lista Koalicja Polska, konserwatyści z PO, Porozumienie, czyli taka centroprawica. Myślę, że za taką centroprawicą wielu wyborców tęskni - powiedział.

Wybory w Rzeszowie jednak w czerwcu. Rząd opublikował projekt rozporządzenia