Rzeszów. Kandydatka PiS na prezydenta bez maseczki. "Pozwoliłam sobie na tę chwilę słabości"

Ewa Leniart pojawiła się w sobotę na zlocie food trucków na terenie Centrum Kulturalno - Handlowego Millenium Hall w Rzeszowie. Kandydatka PiS zamieściła w mediach społecznościowych zdjęcie z wydarzenia, na którym nie ma założonej maseczki ochronnej. "Jó étvágyat! Jako fanka dobrej kuchni i smaków z całego świata, staram się za każdym razem skorzystać z okazji, gdy do Rzeszowa zjeżdżają Food trucki. Dziś zdecydowałam się na specjał znad Dunaju, czyli Langosza z rukolą. Nie żałuję" - napisała Leniart na Facebooku.

Rzeszów. Ewa Leniart bez maseczki na zlocie food trucków. "Takie zdarzenie nie powinno mieć miejsca"

Zdjęcie opublikowane w mediach społecznościowych wywołało oburzenie internautów. Wiele osób zarzucało kandydatce na urząd prezydenta Rzeszowa jawne lekceważenie obostrzeń sanitarnych. "Gdzie maseczka?" - zapytał jeden z internautów. Po fali krytyki Ewa Leniart postanowiła usunąć kontrowersyjne zdjęcie ze swojego profilu w mediach społecznościowych.

"Kandydatka PiS na prezydenta #Rzeszowa bez maseczki. Powiedzieć, że to arogancja władzy, to nic nie powiedzieć" - napisał na Facebooku poseł KO Marek Sowa.

Następnego dnia kandydatka PiS opublikowała przeprosiny w związku ze swoim zachowaniem. "Drodzy Państwo, wczoraj odwiedziłam skwer jednej z galerii handlowych w Rzeszowie, by spróbować specjałów serwowanych podczas zlotu Food trucków. Jako że kandyduję na urząd prezydenta Rzeszowa, w wydarzeniu towarzyszył mi fotograf, który wykonał zdjęcie, gdy zdjęłam maseczkę na moment kosztowania jednej ze sprzedawanych tam potraw" - napisała.

"Pomimo faktu, że trwało to krótką chwilę, przy zachowaniu odpowiedniego dystansu do osób znajdujących się na placu - takie zdarzenie nie powinno mieć miejsca. Ubolewam, że pozwoliłam sobie na tę chwilę słabości. I choć błądzić rzeczą ludzką, bardzo Państwa przepraszam" - dodała.

Rzeszów. Marcin Warchoł również bez maseczki

Ewa Leniart nie jest jedynym politykiem obozu rządzącego, który musiał zmierzyć się z krytyką za brak maseczki ochronnej. Wcześniej te same zarzuty kierowano wobec Marcina Warchoła, polityka Solidarnej Polski, który również ubiega się o prezydenturę Rzeszowa. Warchoł startuje w wyborach wbrew Prawu i Sprawiedliwości. Politycy PiS uważają, że może on odebrać głosy Ewie Leniart i tym samym doprowadzić do zwycięstwa Konrada Fijołka, kandydata opozycji.

Marcin Warchoł kilkukrotnie publikował w mediach społecznościowych nagrania wideo i zdjęcia z różnych momentów kampanii wyborczej, na których nie zawsze miał założoną maseczkę. Jego zachowanie spotkało się z krytyką polityków obozu rządzącego. - Dla mnie to zachowanie ministra Warchoła jest zaskakujące. Szczerze mówiąc, jest mi wstyd, że w taki sposób może się zachowywać wiceminister w naszym rządzie - stwierdził Piotr Müller, rzecznik rządu.

- Nie ma zgody na to, żeby osoby, które nie przestrzegają standardów, regulacji i zaleceń, były inaczej traktowane niż poprzez negację […]. Niezależnie od tego, kto dokonuje naruszenia, to nie ma to mojej akceptacji - powiedział o zachowaniu Warchoła minister zdrowia Adam Niedzielski.

"Marcinie, powiedz, gdzie jutro będziesz zbierał podpisy? Będziesz miał okazje sam złożyć podpis na mandacie" - napisał na Twitterze wiceszef MSWiA Maciej Wąsik.