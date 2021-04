Gawkowski zapowiada wspólne projekty ustaw Lewicy, KO i PSL. "Dobry prognostyk"

Krzysztof Gawkowski w rozmowie z PAP podkreślił, że między Lewicą i Koalicją Obywatelską jest współpraca. Jak dodał, toczą się rozmowy i budowane jest wzajemne zaufanie. - Rozmawiamy o wspólnych aktach ustawowych, jesteśmy na końcu kilku projektów ustawowych, które złoży wspólnie PSL, Lewica i Koalicja Obywatelska. To jest dobry prognostyk, że potrafimy się porozumieć w sprawach fundamentalnych dla państwa, więc już niedługo będą wspólne ustawy trzech klubów - powiedział szef Lewicy, cytowany przez RMF FM. Podkreślił także, że projekty te będą dotyczyły polityki gospodarczej oraz praworządności.

Gawkowski: Tylko mądra współpraca w takim "czteropaku" jest szansą

Polityk stwierdził, że sondaże wskazują, że aktualnie nie ma lidera opozycji. - Wszyscy mamy równe prawa, dlatego my na Lewicy współpracujemy i z Szymonem Hołownią, i z KO, i z PSL. Mówię o szerokiej, też pozaparlamentarnej opozycji. Tylko mądra współpraca w takim "czteropaku" jest szansą, że odepchniemy PiS od władzy - podkreślił polityk.

Z kolei Marek Sawicki z PSL, pytany przez PAP o słowa Gawkowskiego, powiedział, że nie słyszał "o żadnych wspólnych planach". Dodał, że nie ma potrzeby, by PSL zgłaszało z Lewicą wspólne projekty, skoro ma wystarczającą liczbę posłów, aby robić to samodzielnie - My budujemy Koalicję Polską i to jest nasz cel. Natomiast oczywiście w sprawach ważnych dla Polski jesteśmy gotowi współpracować i z rządem, i z opozycją - stwierdził Sawicki.