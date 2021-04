Jest komunikat po spotkaniu liderów Zjednoczonej Prawicy. Mają zawrzeć porozumienie programowe

"Po spotkaniu przywódców Zjednoczonej Prawicy wszystkie strony wyrażają przekonanie co do pozytywnych skutków działań Zjednoczonej Prawicy od czasu podwójnego sukcesu wyborczego w 2015 r." - czytamy we wpisie na Twitterze posła PiS i przewodniczącego Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztofa Sobolewskiego.

Jak dodał, liderzy wyrazili "wolę zawarcia porozumienia programowego na lata 2021-2023".

"Odpowiednie kroki zostaną podjęte w najbliższych dniach" - zapowiedział Sobolewski.

Zobacz wideo Czy koalicja Zjednoczonej Prawicy dotrwa do kolejnych wyborów? (wypowiedź z 22 kwietnia)

Wewnętrzne konflikty w Zjednoczonej Prawicy

Od tygodni między koalicjantami dochodzi do napięć. Solidarna Polska zapowiedziała m.in., że nie poprze ratyfikacji unijnego Funduszu Odbudowy, zgłaszała także wątpliwości wobec rządowego projektu ustawy o OFE. Z kolei Jarosław Gowin oskarża władze PiS o poparcie dla próby przejęcia władzy w Porozumieniu przez europosła Adama Bielana i domaga się odwołania z rządu ministrów, którzy utracili partyjne rekomendacje.

Kaczyński sądzi, że zdrada Gowina to kwestia czasu. Za kulisami rządu PiS

"Wewnętrzne wojny rozsadzają Zjednoczoną Prawice od środka. Każdy z liderów o coś walczy i kogoś zwalcza" - informował przed kilkoma dniami dziennikarz Gazeta.pl Jacek Gądek.

Jak wyjaśniał Jacek Gądek, Zbigniew Ziobro chce m.in. doprowadzić o dymisji premiera Mateusza Morawieckiego i "rywalizuje z Kaczyńskim o status prawdziwej prawicy". Z kolei Jarosław Gowin "rywalizuje z Morawieckim na polu gospodarczym, ale już także międzynarodowym".