Dyplomata USA w Polsce: Każdy powinien móc kochać, kogo chce. Ponownie z dumą wywiesimy tęczową flagę

W sobotę chargé d’affaires a.i. USA w Polsce Bix Aliu odpowiadał na pytania nadesłane przez Polaków. Jedno z nich dotyczyło jego stanowiska ws. gazociągu Nord Stream 2. - Moje zdanie jest oczywiście zbieżne z polityką Waszyngtonu. Nord Stream 2 jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa energetycznego Europy. W pełni zgadzam się z prezydentem [Joe - przyp. red.] Bidenem, który powiedział, że Nord Stream 2 to "bad idea" [zły pomysł - przyp. red.] - powiedział. Jak dodał, Stany Zjednoczonego zrobią wszystko co trzeba, aby nie dopuścić do jego ukończenia. - Niedawno wykonaliśmy kolejny ruch i nałożyliśmy na Rosję szereg sankcji. Traktujemy to bardzo poważnie - zaznaczył Bix Aliu.

Dyplomata odniósł się także do kwestii relacji polsko-amerykańskich. Jak podkreślił, są one "bardzo silne". - Na przykład w zakresie bezpieczeństwa. Nasi żołnierze od lat ćwiczą i chronią wschodniej flanki [NATO - przyp. red.] ramię w ramię - powiedział - Blisko pracujemy z Polską nad wzmocnieniem jej bezpieczeństwa energetycznego. (…) Od lat do Polski dostarczany jest amerykański gaz LNG. Pracujemy z Polską nad wprowadzeniem atomu jako bezpiecznego i czystego źródła energii dla Polaków - wyjaśnił Bix Aliu. Jak zaznaczył, amerykańskie firmy zainwestowały w Polsce już ponad 63 miliardy dolarów i stworzyły tysiące miejsc pracy.

Bix Aliu: Ponownie z dumą wywiesimy tęczową flagę

Dyplomata został również zapytany, "czy będzie kolejny afront z tęczowymi flagami, czy tym razem z piorunami" - w 2019 r. tęczową flagę wywieszono na budynku ambasady USA, co komentowali politycy. - Odpowiedź na to pytanie jest całkiem prosta i wynika z tego, kim jesteśmy jako Amerykanie i jakie wartości są dla nas ważne. Wolność i równe szanse dla każdego, i prawa człowieka są podwalinami zdrowej demokracji. Także prawa środowisk LGBTI. Afirmacja praw jednej osoby nie powinna nikogo obrażać. Osobiście uważam, że każdy z was powinien móc kochać, kogo chce i nie bać się prześladowań. Więc ponownie z dumą wywiesimy tęczową flagę - stwierdził Bix Aliu.

Jak informowały kilka dni temu główne amerykańskie media, w tym Business Insider, Joe Biden ma pozwolić ambasadom USA na całym świecie wywiesić tęczową flagę przed 17 maja, czyli Międzynarodowym Dniem Walki z Homofobią i Transfobią. Podczas swojej prezydentury Donald Trump zakazał wywieszania takiej flagi.

